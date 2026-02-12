Noticiero Martí Noticias
- El régimen cubano endurece la represión ante el aumento de protestas ciudadanas. -Payá responde a Sheinbaum y afirma que su visita a México fue personal y académica. -Interroga la policía política a activistas del Movimiento por una Nueva República por sus publicaciones y vínculos con opositores.
