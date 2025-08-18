Trump anuncia que ha iniciado preparativos para reunión entre Putin y Zelenskyy

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que ha iniciado los preparativos para una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

“Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenskyy. Tras dicha reunión, celebraremos un Trilat (reunión trilateral), en el que participarían los dos presidentes y yo”, escribió Trump en su red Truth Social.

Asimismo calificó de "excelente” su reunión del lunes con Zelenskyy y otros líderes europeos.

A la reunión entre ambos mandatarios también asistieron varios líderes europeos, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos están muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania”, dijo Trump.

“Fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso” y que el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff “están coordinando con Rusia y Ucrania”, añadió.

Mientras tanto, la agencia estatal de noticias rusa Tass citó al asesor de asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, quien afirmó que en su conversación de este lunes ambos presidentes se manifestaron a favor de continuar las conversaciones directas entre las delegaciones rusa y ucraniana.

Ushakov comentó que también abordaron la idea de elevar el nivel de las negociaciones directas ruso-ucranianas, según los reportes de Prensa Asociada.

En su reunión con Zelensky, el presidente Trump afirmó que Washington participará en la seguridad de Kiev.

"En materia de seguridad, habrá mucha ayuda... Europa es la primera línea de defensa porque está ahí, pero también les ayudaremos, participaremos", declaró Trump durante su conversación bilateral inicial con Zelenskyy en el Despacho Oval.

Posteriormente, hablando junto a Zelenskyy y los demás líderes, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, había aceptado la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania y que la paz estaba "a nuestro alcance".

Zelenskyy afirmó haber tenido una "muy buena conversación" con Trump en sus conversaciones bilaterales.

Esta fue la primera visita de Zelenskyy desde su acalorado intercambio con Trump en el Despacho Oval en febrero.

Las reuniones de este lunes siguieron a una cumbre en Alaska entre Trump y Putin el 15 de agosto, después de la cual el presidente estadounidense sugirió que se lograron "grandes avances" para acordar los términos de la paz entre Rusia y Ucrania.