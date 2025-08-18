Si todo va bien en reunión con Zelenskyy podría haber un diálogo trilateral, dice Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy este lunes en la Casa Blanca donde sostendrán una serie de conversaciones sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Ambos líderes sonrieron y se estrecharon la mano cuando el presidente ucraniano bajó de su limusina.

En una conferencia de prensa conjunta antes de iniciar la reunión, el presidente Trump dijo que era un honor reunirse con Zelenskyy, y este agradeció a Trump sus esfuerzos a favor de la paz.

La reunión entre ambos mandatarios, a la que asisten también varios líderes europeos, se produce tras una cumbre en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto, tras la cual Trump sugirió que se habían logrado "grandes avances" para acordar los términos de la paz. Afirmó, además, que cree que Putin quiere que la guerra termine.

"Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y es posible que tengamos o no un [mitin] trilateral", dijo Trump, refiriéndose a una reunión entre él, Zelenskyy y Putin. "Creo que si lo intentamos, hay una buena posibilidad de ponerle fin [a la guerra]”añadió.

Sobre un cese el fuego previo, Trump dijo que su país puede intentar negociar un fin a la crisis ucraniana sin ello, pero no lo descartó.

“Me gusta el concepto de un alto al fuego por una razón: porque se dejaría de matar gente inmediatamente, en lugar de en dos semanas, o una semana, o lo que fuera necesario”, declaró. “Estamos trabajando en un acuerdo de paz mientras ellos luchan. Tienen que luchar; ojalá pudieran parar. Me gustaría que pararan pero, estratégicamente, eso podría ser una desventaja para uno u otro bando”, añadió Trump.

Por su parte, Zelenskyy expresó que está listo para una reunión bilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra", resaltó.

Cuando se le preguntó qué garantías de seguridad necesitaba, contestó: “Todas”.

Zelenskyy dijo que Ucrania necesita primero un ejército fuerte, que incluya armas, gente, entrenamiento e inteligencia.

"Lo discutiremos hoy", dijo Trump, refiriéndose a las garantías de seguridad en un posible acuerdo de paz. Añadió que los líderes europeos quieren brindar protección a Ucrania, y que Estados Unidos participará.

Más temprano este lunes, el presidente Trump respondió a críticas sobre su rol en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania: "Solo estoy aquí para detenerla", dijo. En una publicación en Truth Social antes de la llegada de los líderes europeos a la Casa Blanca, el presidente criticó duramente a quienes han cuestionado su enfoque, afirmando que "realmente, no tienen ni idea".



"Solo estoy aquí para detenerla, no para seguir adelante. NUNCA habría sucedido si yo fuera presidente. Sé exactamente lo que hago y no necesito el consejo de quienes han trabajado en todos estos conflictos durante años y nunca pudieron hacer nada para detenerlos", escribió el presidente estadounidense.