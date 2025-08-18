Trump reafirma ante líderes europeos que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania es alcanzable

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de EEUU Donald Trump se reunió este lunes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros siete líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca para debatir cómo poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

El encuentro tuvo lugar minutos después de un encuentro a puerta cerrada entre el presidente estadounidense y el líder ucraniano que Zelenskyy posteriormente calificó de "muy buena conversación".

"Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor. O, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena", dijo.

"La seguridad de Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos (...) Todos nosotros queremos poner fin a la guerra, parar a Rusia y parar la guerra", señaló Zelenskyy durante su intervención, en la que aseguró que está "contento de la gran unidad" mostrada durante el encuentro.



En el mitin en la Casa Blanca participaron, además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el canciller alemán Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente filandés, Alexander Stubb.

Antes de iniciar el diálogo con los líderes europeos, el presidente Trump reiteró su opinión de que un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania es alcanzable.



Por su parte, el canciller alemán Merz reiteró que los líderes europeos están deseosos de ver un alto el fuego antes de que se celebren más conversaciones, y dijo que tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska el viernes pasado “el camino está abierto” para negociaciones más serias y complejas sobre el conflicto.



Varios de los líderes europeos tocaron el tema de las posibles garantías de seguridad similares a las de la OTAN que Ucrania necesitaría como escudo contra futuras agresiones.



El presidente francés Macron dijo que cuando se habla de estas garantías “hablamos de la seguridad integral del continente europeo”. Macrón agradeció a Trump por organizar la reunión, y por su compromiso. "Todos en esta mesa estamos a favor de la paz... por eso la idea de una reunión trilateral es muy importante, porque es la única manera de solucionarlo", apuntó.

“Creo que hoy podríamos dar un paso muy importante, un paso histórico en esta reunión en términos de seguridad para Ucrania y la seguridad en Europa”, afirmó, por su parte, el primer ministro británico Starmer. "Hoy será un día muy importante en los últimos años en relación con un conflicto que se ha prolongado durante tres años y más, y hasta ahora nadie ha logrado llevarlo hasta este punto, así que le agradezco por ello", añadió, dirigiéndose al presidente Trump.



El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la oferta de garantías de seguridad para Ucrania del presidente estadounidense equivale a un “avance” para asegurar un posible acuerdo de paz para Ucrania.



Por su parte, el presidente finlandés Stubb dijo que estaba presente en la reunión porque su país comparte una larga frontera de más de 1280 kilómetros con Rusia y “un largo historial”, refiriéndose a que Finlandia fue una parte autónoma del imperio ruso entre 1809 y 1917.