La Casa Blanca dijo el martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado el envío de tropas a territorio ucraniano, pero no otras opciones para cumplir con las garantías de seguridad que pide Kyiv tras un alto el fuego con Moscú.

“El presidente ha declarado categóricamente que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos", dijo la vocera Karoline Leavitt.



Añadió que el presidente Trump entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera, y ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que se coordine con nuestros amigos en Europa y que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia”.

Sus declaraciones tienen lugar después de que el presidente Trump aclarara en una entrevista el martes que no se involucrará en el despliegue del que varios países europeos se han mostrado dispuestos.

Leavitt confirmó también que los preparativos para el encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelenskyy, "están en marcha", si bien en esta ocasión no participaría Trump.

"El presidente siempre ha dicho que existen áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y decididas por estos dos países (Ucrania y Rusia). Por eso quiere que ambos países participen en diplomacia directa. Lo dijo desde el principio, y por eso está de acuerdo con la idea de que el presidente Zelenskyy y el presidente Putin se reúnan. Tengo entendido que se están gestionando los preparativos para esa reunión”, señaló.

Indicó, además, que particiarán en la coordinación de la reunión el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.

Guterres aplaude gestiones de paz de Trump

Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aplaudió los esfuerzos encabezados por Estados Unidos, citando a su presidente, Donald Trump, en aras de encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania.

"El Secretario General acoge con gran satisfacción los recientes esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos y el presidente Trump, centrados en lograr una solución pacífica en Ucrania", declaró el martes su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Sobre la posibilidad de una próxima reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, dijo que “es fundamental que las partes directamente involucradas en este conflicto puedan dialogar” entre ellas.

Preguntado por un posible despliegue en territorio ucraniano de una misión de paz de Naciones Unidas, o de otros países, Dujarric reiteró que el Secretario General "está dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo significativo para poner fin" a este conflicto, y que está en manos de las partes implicadas "elegir qué herramientas" solicitar.