Canciller polaco responde a Bruno Rodríguez: El pueblo cubano merece libertad y democracia

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y viceprimer ministro, Radosław Sikorski, respondió este miércoles al canciller cubano Bruno Rodríguez tras los ataques del funcionario del régimen contra la entrega del Premio Solidaridad Lech Wałęsa.

Rodríguez había acusado en X a Estados Unidos de "recompensar a quienes subvierten el orden constitucional de Cuba" y de "lucrar con el dinero de los contribuyentes estadounidenses" luego de que este martes le fuera otorgado el galardón a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

Sikorski rechazó esas afirmaciones y aclaró que el premio es financiado por Polonia, no por Washington.

“El Premio Solidaridad Lech Wałęsa fue presentado por mí y por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero lo financia Polonia, no Estados Unidos. Honra a quienes luchan pacíficamente por la libertad y la democracia. El pueblo de Cuba también lo merece”, escribió el canciller polaco.

El intercambio se produce en medio de un clima de creciente presión internacional contra el régimen de La Habana por violaciones de derechos humanos, represión contra la disidencia y vínculos con aliados autoritarios como Rusia, Irán y Venezuela.

El Premio Solidaridad Lech Wałęsa reconoce a líderes y movimientos democráticos en el mundo. Está presidido por el expresidente polaco y Nobel de la Paz, Lech Wałęsa, símbolo de la resistencia al comunismo en Europa del Este.

Sikorski dejó claro en su tuit que Varsovia busca enviar un mensaje de apoyo a quienes dentro y fuera de Cuba luchan por la libertad, y que no aceptará la narrativa del régimen sobre supuesta injerencia estadounidense.