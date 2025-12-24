Sin agua ni electricidad: Así describen los cubanos estas Navidades

Getting your Trinity Audio player ready...

La crisis energética en Cuba continúa afectando el suministro de servicios básicos como el agua y la electricidad en vísperas de las festividades de fin de año, según testimonios recogidos por Martí Noticias en distintas provincias del país.

En el municipio de Mayarí, en la oriental provincia de Holguín, zonas que estuvieron más de 20 días sin servicio eléctrico tras el paso del huracán Melissa volvieron a enfrentar cortes prolongados.

Una residente del reparto Seboruco, que pidió el anonimato, afirmó que en su área apenas cuentan con dos horas de electricidad al día. La mujer relató que recientemente permanecieron sin fluido desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del día siguiente y aseguró que en esas condiciones “no puedes celebrar Navidad aquí en esta situación de apagones, de necesidades”.

Situaciones similares se reportaron en el centro del país. En Caibarién, en la provincia de Villa Clara, el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez confirmó un apagón de 34 horas que concluyó el martes a las 11:00 p.m. Morales Rodríguez señaló que el ánimo festivo es prácticamente inexistente y comentó que “las personas no hablan de la Navidad, para nada”.

Desde La Habana, la activista Dunia Medina denunció que en el municipio 10 de Octubre los apagones han impedido a los ciudadanos cobrar sus salarios en las sucursales bancarias. Según explicó, el lunes se formaron largas filas debido al apagón, lo que agravó las dificultades para acceder al dinero en efectivo.

En el reparto D’beche, en Guanabacoa, los residentes también enfrentan la escasez de agua potable y problemas para la preparación de alimentos.

Una vecina identificada como Yulie explicó que la falta de electricidad le impide cocinar, ya que no dispone de gas. Denunció además que no entra agua a su edificio desde hace semanas, pese a las quejas presentadas ante las autoridades y la empresa estatal de Acueducto.

“Nadie tiene ánimo de celebrar la Navidad, ni fin de año, ni nada”, concluyó.

Para este 24 de diciembre la estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé una afectación de 1990 MW en el horario pico, el de mayor demanda. Ese dato significa que más de la mitad del país está a oscuras en Noche Buena.