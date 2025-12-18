Tradición en peligro: pocos tendrán carne de cerdo esta Nochebuena en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

En Cuba, la carne de cerdo, tradicional protagonista de las celebraciones de fin de año, se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchas familias. El incremento desmedido de los precios y la escasez han obligado a los cubanos a replantearse sus costumbres gastronómicas.



Una señora de 80 años relató a Martí Noticias la difícil situación que enfrenta.



"Estoy recogiendo laticas a ver si me compro un muslito de pollo, yo no como carne desde la última vez que dieron por la libreta. Saca cuenta que hace como ocho meses o más, como nueve meses", dijo.

A la pregunta de cuándo fue la última vez que comió cerdo, respondió: Eso ni me acuerdo, la última vez que comí cerdo fue cuando mi hija se fue para Brasil y me mandó un combito, hace como tres años".

La carne de cerdo, junto al arroz congrí, la yuca y los plátanos fritos, es parte esencial de la comida típica cubana. Sin embargo, hoy su precio está fuera del alcance de la mayoría.

¿Cuánto podría costar una una cena navideña para una familia promedio?

"Hazte cuenta que compras dos libras de carne de cerdo. Son 1,600. Dos libras, ¿qué cosa son dos libras? Este año en una cena, fácil, fácil, fácil se va. Con el arroz, 200 pesos y pico, la familia que somos cinco o seis, fácil. La botellita de ron que no puede faltar. La carne de cerdo, para embarrar nada más que el bigote. Yo digo que no menos de 30 mil, 40 mil pesos", respondió un cubano que se dedica a la pesca.



Cuando se le preguntó si ya tenía el dinero para esa cena, respondió con resignación: “No, no, no, si no hemos ni empezado”.

Típico pero prohibitivo

En 2023, Cuba experimentó una caída de más del 90% en la producción de cerdo, de alrededor de 200 mil toneladas a apenas 13, 300, lo que ha convertido desde entonces a este alimento en un lujo a precio de oro en el mercado interno.

El sector agropecuario sufre de falta crónica de insumos esenciales, limitando severamente la capacidad de crianza de cerdos. Martí Noticias ha publicado denuncias de productores de carne de cerdo que se han visto desalentados por el centralismo, las políticas de precios topados y la falta de alimentos para el consumo animal.

Por otro lado, en los últimos años, varios de los más importantes y exitosos productores privados de carne porcina en el país han sido llevados a procesos judiciales bajo acusaciones de cohecho y enriquecimiento, además de sufrir acoso y la confiscación de bienes.

La deteriorada producción nacional ha obligado a Cuba a importar cada vez más carne, especialmente de Estados Unidos. Entre enero y septiembre de 2025, las compras superaron los 33,6 millones USD solo en carne de cerdo, el doble respecto a 2014.



En mercados de la capital cubana, el precio de una libra de carne de cerdo superaba este jueves los 1,000 CUP.