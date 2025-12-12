OCDH lanza campaña para recordar en Navidad a los presos políticos cubanos

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) lanza la campaña #Los12DeEstaNavidad con el objetivo de visibilizar la situación de los presos políticos cubanos que pasarán otra Navidad en las cárceles de la isla por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación.

En declaraciones a Martí Noticias, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH, hizo un llamado a la sensibilidad humana durante las celebraciones de fin de año. “Queremos que la gente abra su corazón y tenga presente en estas fechas de Navidad a aquellos que hoy más están sufriendo en Cuba, a los presos políticos y de conciencia, aquellos que están encarcelados de manera injusta”, afirmó.

Cires subrayó que mientras muchas familias celebran la Nochebuena y el fin de año reunidas, cientos de personas en Cuba enfrentan estas fechas privadas de libertad por motivos políticos. “Cuando estamos celebrando con nuestras familias, cuando estamos en la cena de Nochebuena o en las fiestas de fin de año, hay gente que está sufriendo por haber ejercido solamente el derecho a la libertad de expresión y manifestación, por exigir aquello que necesita todo el pueblo cubano: cambios, respeto a las libertades y a los derechos humanos”, señaló.

La campaña propone recordar a doce presos políticos de manera simbólica, inspirándose en la figura de los doce apóstoles, sin limitar el alcance de la iniciativa a una lista cerrada. Según explicó Cires, “estamos proponiendo y divulgando doce nombres, doce historias, como los doce apóstoles, pero cada persona puede escoger sus propios doce presos políticos. Cada grupo puede recordar otros doce”.

El jefe de Estrategias del OCDH destacó que el propósito principal es sumar a la mayor cantidad posible de personas dentro y fuera de Cuba. “La idea es que se sume el mayor número de personas, cubanos o no cubanos, gente de buena voluntad, para difundir los diferentes testimonios de estas personas nobles, buenas, que están injustamente encarceladas”, afirmó.

La iniciativa se desarrollará del 12 al 25 de diciembre y busca mantener viva la memoria de los presos políticos cubanos durante las festividades navideñas, así como llamar la atención de la comunidad internacional sobre la persistencia de la represión en la isla. Desde el OCDH insisten en que la campaña no solo pretende visibilizar doce casos concretos, sino recordar a todos los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas y evitar que sus historias caigan en el olvido.