Cuándo van a pagar los salarios en dólares, se preguntan los cubanos ante nuevo decreto

El régimen de La Habana ha dado luz verde a la circulación del dólar con miras a "la desdolarización total", dijeron el jueves las autoridades financieras en la isla, que enfatizan en que se trata de una medida temporal.

En el Programa televisivo Mesa Redonda insistieron en que no se está renunciando al "objetivo estratégico" de lograr que todas las transacciones sean en pesos cubanos.

"Lo de la “temporalidad” de la dolarizacion es una hoja de parra para encubrir que el equipo económico del gobierno no tiene la menor idea de cuánto va a prolongarse el nuevo “diseño”", comentó en sus redes sociales el economista cubano Pedro Monreal.

El Decreto-Ley 113 "Sobre las Transacciones en Divisas en la Economía Nacional", publicado en la Gaceta Oficial y en vigor el 17 de diciembre, establece un nuevo marco legal temporal para la gestión, control y asignación de divisas extranjeras, autorizando transacciones internas en monedas como el dólar estadounidense y el euro.

"No hay mención de pagos en divisas a trabajadores. La normativa no autoriza expresamente el pago de salarios en divisas a empleados cubanos", comentó un usuario ante esta medida que obvia que los salarios y pensiones se pagan en pesos cubanos.

"Otro experimento más con nombre técnico para justificar lo de siempre... control estatal de las divisas, más trabas, menos transparencia, y el costo real lo paga el pueblo con más escasez, inflación, y mercado negro mientras los responsables nunca rinden cuentas", opinó otro internauta.

La norma autoriza a empresas estatales, MIPYMES privadas, cooperativas y proyectos locales a cobrar y pagar en divisas en segmentos específicos, como importaciones, exportaciones y operaciones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Además aclara qué actores económicos están autorizados a cobrar y pagar en dólares. "Aquellos que no están autorizados, como un ciudadano que quiera viajar, deben acudir al mercado cambiario. Esto busca ordenar el acceso a la divisa para que se pueda redistribuir hacia toda la población", indican las autoridades.

En un ejemplo que busca ilustrar la medida se explica cómo perjudicaría al dueño de un establecimiento que no opera en divisas: "Un restaurante cuyos precios están en pesos. Si un extranjero sin pesos quiere pagar en dólares, el restaurante, al no estar autorizado a operar en divisa, debe depositar esos dólares en su cuenta bancaria, donde se le acreditará su equivalente en pesos a la tasa de cambio oficial correspondiente. Esto, aunque en el momento actual pueda ser menos rentable para el dueño que aceptar dólares a una tasa del mercado ilegal, busca establecer disciplina. El actor económico tiene la obligación de aportar al presupuesto del Estado a través de este canal formal, para que esa riqueza se redistribuya con transparencia".

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, aseguró que la media no cambia la esencia del sistema de político en la isla. "No estamos construyendo el capitalismo con la dolarización parcial de la economía, estamos construyendo un socialismo con las características de nuestro país".

Monreal apunta que el decreto elimina "el término “remesas” como fuente de ingresos en divisas de las cuentas personales y de formas no estatales, reemplazándolo por “transferencias del exterior”.

Antes de 1959 el dólar circulaba libremente con paridad 1:1 con el peso; entre 1959-1993, el régimen comunista decretó una prohibición total de su posesión y circulación, por lo que muchos ciudadanos fueron encarcelados por el delito de tenencia ilegal de divisa.

Cuando la crisis económica tocó fondo en el llamado "Período Especial" tras la caída del bloque socialista en Europa, se autorizó la circulación del dólar entre 1993-2004, con el objetivo de para captar remesas y turismo.

Luego, entre 2004-2021, se impone el uso del CUC (equivalente al USD) con gravamen del 10% y la "Tarea Ordenamiento" unifica monedas eliminando el CUC, pero fracasa por inflación y escasez; resurgen tiendas en MLC.