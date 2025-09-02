Otorgan Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 a opositora cubana Berta Soler, líder de las Damas de Blanco

Getting your Trinity Audio player ready...

La opositora y activista por los derechos humanos, Berta Soler, fue reconocida este martes con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 en una ceremonia en el Hotel Biltmore de Coral Gables, en la que participa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Soler no estuvo en el evento y en su nombre recogió el premio Irma Santos de Mas Canosa, viuda de Jorge Mas Canosa.

“Estoy muy emocionada, muy contenta y agradecida de recibir este premio”, explicó Soler a Martí Noticias.

"No estoy allí porque el régimen cubano, la tiranía comunista de Cuba, me impone una salida sin retorno. Yo no lo acepto, yo me quedo en Cuba", agregó.

Soler agradeció el apoyo y el reconocimiento y dijo que en la mañana de este martes se encuentra sin servicio a internet. "Estoy incomunicada... Allí van a estar hermanos nuestros, Damas de Blanco y muchas personas a quienes agradezco mucho”.

El Premio Solidaridad Lech Wałęsa reconoce desde 2014 a personas y organizaciones que promueven la democracia y las libertades civiles en el mundo.

Walesa, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983, es un destacado activista polac0 a favor de los derechos de los trabajadores. De 1990 a 1995 fue presidente de Polonia.

Noticia en desarrollo.