Zelensky dice que se reunirá con Trump "mucho antes de Año Nuevo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría recibir a su par ucraniano Volodymyr Zelensky este fin de semana en Florida, en un nuevo esfuerzo diplomático por terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, una de las promesas de campaña del mandatario republicano.

Medios reportan que tan pronto como el próximo domingo, Trump recibirá a Zelensky en Florida. Sin precisar la fecha, el presidente de Ucrania había anunciado “una reunión al más alto nivel con el presidente Trump. Se puede decidir mucho antes de Año Nuevo”, escribió en X.

El presidente Zelensky anunció el encuentro un día después de tener una “conversación muy productiva” con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump y quien ha jugado un rol protagónico en alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania.

“Les gradecí su enfoque constructivo, su arduo trabajo y sus amables palabras y saludos navideños para el pueblo ucraniano. Trabajamos sin descanso para acelerar el fin de esta brutal guerra rusa contra Ucrania y para garantizar que los documentos y las medidas sean realistas, eficaces y fiables”, comunicó Zelensky en X.

De acuerdo con el mandatario ucraniano, “existen buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz duradera. La seguridad real, la recuperación real y la paz real son lo que todos necesitamos: Ucrania, Estados Unidos, Europa y todos los socios que nos apoyan”, afirmó en su comunicado.

En este 2025 Trump y Zelensky se han reunido en tres ocasiones. La primera fue en febrero, en el Despacho Oval, que devino un encuentro tenso que terminó sin acuerdos o firma de tratados. La segunda reunión fue abril, antes del funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

El tercer intercambio fue en agosto, en un contexto más amplio que incluyó a líderes de Europa, quienes fueron recibidos en la Casa Blanca, en Washington, DC.

En esa ocasión estuvieron con Trump y Zelensky, el presidente de Francia Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; el presidente de Finlandia Alexander Stubb, además de Mark Rutte, secretario general de la OTAN y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Previo a la visita de este fin de semana, el presidente Zelensky le dijo a la prensa que uno de los puntos fundamentales de cualquier diálogo son las garantías de seguridad para Ucrania. De acuerdo con el mandatario, el plan de paz de 20 puntos que se analiza con EEUU está listo en el 90 por ciento.