Colas, corrupción y reventa: el caos en la distribución de tarjetas SIM en Santiago de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Decenas de santiagueros protestaron, el martes, frente a distintas oficinas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), en Santiago de Cuba, por el veloz agotamiento de las tarjetas SIM que se vendían, de forma simultánea, en diferentes puntos de la ciudad, tras varios meses en falta.

El periodista Yosmany Mayeta, quien vive en la capital estadounidense, relató que en la oficina ubicada en el reparto Vista Alegre, se había informado que había 100 tarjetas SIM disponibles para su comercialización, pero luego de que 43 personas de la cola, entraran a la tienda, un empleado salió a comunicar que el producto se había acabado.

“Estaban vendiendo líneas y hay una corrupción tremenda con esas líneas, además ya se venden en dólares. Lo de ellos es cortar los dólares por donde quiera. Los trabajadores de Etecsa, en este caso, si ganarían porque, seguramente, tienen otras personas que les van a dar mucho más dinero que la gente que viene por la fila. Es la cadena de corrupción que hay aquí, además del favoritismo”, indicó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.

En el video compartido por Mayeta se observa a un grupo de personas aglomeradas frente a la puerta de la oficina, mientras se escuchan gritos.

Según vecinos del lugar, las personas habían hecho fila durante varios días: “recortan a los de la fila y si de verdad tenían 100 tarjetas, se quedan casi con la mitad. Si las venden en la bolsa negra en 10 mil pesos cada una, imagínate tú”.

Una situación similar se replicó en el punto de San Félix y Callejón del Carmen, en el centro de la ciudad, constató Martí Noticias.

“La corrupción está hasta el pecho y esas son las personas que no quieren que esto cambie porque viven de eso”, aseguró Robert Vera.

El precio oficial de las tarjetas fue fijado en 1,000 pesos cubanos, mientras que en el mercado informal se revenden hasta por 10,000 pesos.

Algunos clientes de Etecsa se quejaron de que sus planes de datos móviles, adquiridos apenas horas antes, se extinguieron sin haber sido casi utilizados.

El monopolio de las comunicaciones en la isla, es objeto frecuente de cuestionamientos por la mala calidad del servicio que presta y por sus elevados precios.