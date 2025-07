"Estafadores": cubanos reaccionan a las multimillonarias ganancias proclamadas por ETECSA

Getting your Trinity Audio player ready...

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, informó el miércoles que la empresa estatal ETECSA ha ganado cerca de 25 millones de dólares en los últimos 46 días, periodo en que fueron aplicadas altas tarifas al precio de las telecomunicaciones en la isla.

La cifra exacta ofrecida por Marrero fue de 24 millones 839 mil 866 dólares, y una gráfica publicada en el perfil en X de la Presidencia de Cuba indica que la ganancia diaria es de 540 mil dólares diarios, un monto que, según afirman, serán destinados "a la recuperación gradual de la infraestructura de telecomunicaciones en el país".

El aumento significativo en las tarifas de los servicios de telefonía móvil y datos móviles implementado por el monopolio estatal de las comunicaciones generó críticas y protestas por lo inalcanzable que convierte el acceso a Internet para gran parte de la población y el aumento en la brecha de desigualdad que genera entre los cubanos.

El plan básico de 6 GB por 360 pesos y 30 días sólo puede comprarse una vez al mes y con una vigencia de 35 días. La propia compañía reconoció que el 38% de los usuarios en Cuba consumen más de 8 GB, por lo que la mayoría estaría necesitando dólares para alcanzar el tiempo de conexión. El llamado tarifazo fue diseñado como una inyección de dólares desde el exterior.

"Lo que tiene ETECSA es una estafa. Mi familiar me recargó del exterior y solamente me llegaron los 500 pesos. Llamé a atención al cliente y me dijeron que si no me recargan por las páginas que tiene ETECSA no me llega la promoción. Son unos estafadores", denunció un usuario desde Antilla, Holguín.

El influencer cubano Mag Jorge Castro escribió en un post en X: "El régimen anuncia que ha recaudado 24 millones de dólares solo a 48 días de implementado el tarifazo de ETECSA. Lo dice sin ninguna vergüenza… no tienen cara!".

"¡24 millones en 46 días! Eso es lo que los “gusanos” y “apátridas” le han pagado a los ladrones de ETECSA. ¿Para qué? Para que sigan censurando, cobrando en dólares y maltratando a nuestras familias", apuntó "Liborio" un usuario de esa red social, en referencia al hecho de que la mayoría de las llamadas recargas de los planes de telefonía la hacen los propios cubanos que viven fuera de la isla.

Una cubana estalló así en redes sociales: "Un robo al descaro, se me recargó desde el extranjero con la supuesta oferta del descuento del 50%, donde daba 500 de saldo 20 gb y bonos de sms y llamadas ... Qué bonito ... Me llega el sms y el saldo principal brilló por su maldita ausencia, dónde se reclama ??? No vale la pena, pues no te la van a poner ni nada similar... ".

Tras las protestas que generó el tarifazo, principalmente entre los estudiantes universitarios, el monopolio anunció la activación de un llamado "Plan Adicional" que permite comprar 2 GB por 1.200 pesos y un "Plan Sectorial" para estudiantes, que ofrece 6 GB adicionales por 360 pesos.