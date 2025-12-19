Becas de 7 mil dólares beneficiarán a 10 artistas cubanos en el exilio

Getting your Trinity Audio player ready...

La tercera convocatoria del Programa de Becas de Resiliencia para Artistas Cubanos migrantes que patrocina la organización Artists at Risk Connection, cerrará el próximo 24 de dicembre.

El llamado anunciado el 10 de diciembre, enfatiza que las Becas de resiliencia respaldan a artistas que, en contextos de migración o exilio, busquen desarrollar un proyecto artístico.

“En muchos escenarios, la migración no es una elección, sino una consecuencia de riesgo que enfrentan los artistas con su expresión creativa. Entendemos el riesgo de manera amplia, no solo como peligro físico, sino también como la censura y la imposibilidad de crear, expresarse y sostener una vida artística digna. Y, una vez fuera de Cuba, ese riesgo no desaparece, al contrario, se transforma”, dijo a Martí Noticias, Julie Trébault, la directora ejecutiva de la entidad, con sede en Nueva York.

“Los artistas migrantes suelen enfrentar precariedad económica, pérdida de redes profesionales y comunitarias, barreras legales y de idioma y vulnerabilidad emocional. Adaptarse a nuevos sistemas no es sencillo y requiere acompañamiento. Por eso, nuestro programa apoya a 10 artistas cubanos migrantes para que puedan continuar con su práctica artística”.

Artists at Risk Connection otorgará a cada ganador 7.000 dólares como apoyo financiero para continuar el trabajo creativo con mayor independencia.

También desarrollará un programa personalizado de guía donde un mentor compartirá sus conocimientos, habilidades y experiencia para impulsar el desarrollo profesional y personal de los artistas seleccionados.

Tras demostrar compromiso con cualquier disciplina artística, cualquier nacido en Cuba, con 18 años o más, que haya reubicado su residencia en el extranjero en los últimos cinco años, podrá postularse.

Fundamentalmente, la convocatoria se dirige a artistas que hayan enfrentado persecución o riesgo por su actividad artística o activismo y que acrediten interés y necesidad de participar.

“Como parte de esta tercera edición, presentaremos una exposición colectiva que reunirá a los 30 becarios del programa desde 2023. Queremos fortalecer la comunidad entre los artistas y estamos seguros de que esta iniciativa visibilizará sus trabajos y los impulsará a generar colaboraciones y oportunidades futuras”, apuntó Trébault.

El poeta y artivista Amaury Pacheco, el músico y pintor David D’Omni, exiliados en Estados Unidos; el cineasta Carlos Quintela y la actriz Ana Rosa Díaz Naranjo, en España; la diseñadora Claudia Patricia Pérez, en Brasil; y el fotógrafo Ruber Osoria en Chile; han sido acreedores de la subvención.