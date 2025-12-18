Castigado en aislamiento prolongado opositor de Camagüey Virgilio Mantilla

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades del penal camagüeyano Kilo 7, donde está en prisión provisional Virgilio Mantilla Arango, niega las visitas al opositor que está en celda de castigo desde hace más de 20 días, por denunciar las condiciones míseras en el penal.

“Tienen a Virgilio en celda de seguridad, en unas condiciones infrahumanas”, dijo el padrastro del preso político, Jesús Pino, en un audio enviado a Martí Noticias por el activista asilado en Estados Unidos, Yonimiler del Río.

En la celda de castigo, el fundador y líder de la organización Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos está incomunicado, sin contacto con otros prisioneros ni visitas familiares, recibiendo alimentos únicamente a través de una rejilla.

“El director de la prisión Kilo 7 le manifestó a él que se iba a acordar de él mientras él existiera de director en la prisión y lo tiene ahí, donde él se encuentra, con hongos, con problemas en el pulmón y no le han dado asistencia médica”, sostuvo Pino.

“No me quisieron dar la visita, ni me dieron respuesta de por qué, solo comunicaron que no tiene planificación de visita”, agregó el padrastro del detenido y lamentó que la familia desconoce el estado real de salud de Virgilio y solo saben de él cuando un preso común los llama por teléfono.

“Están violando los derechos que tiene el recluso”, recalcó Pino.

Las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Mandela prohíben el aislamiento indefinido o prolongado, considerándolo tortura, y limitan su uso a casos excepcionales, como último recurso, por el menor tiempo posible.

El 17 de octubre, Mantilla fue detenido en el municipio Carlos Manuel de Céspedes, en Camagüey, trasladado a Villa María Luisa, el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, donde le iniciaron un proceso de instrucción por Propaganda contra el orden constitucional y lo recluyeron en la cárcel Kilo 7.

El activista, que había sido excarcelado en agosto de 2025 por otra condena política, fue encausado de nuevo tras criticar, en un video en Facebook, la indolencia del régimen ante problemas apremiantes que afectan a la población.

En el material audiovisual, Mantilla señaló directamente a los gobernantes cubanos como culpables de la tribulación del pueblo: “Nuestro enemigo no es Estados Unidos. Quien nos tiene a nosotros esclavizados y viviendo en la miseria no es Estados Unidos. Quien nos tiene sin corriente, sin la posibilidad mínima de poder cocinar, no es Estados Unidos. Quien les quita la leche a los niños al año, no es Estados Unidos. Quien nos quita el derecho inalienable de expresarnos libremente no es Estados Unidos”.