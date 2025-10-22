El video en redes por el que acusan a Virgilio Mantilla de propaganda contra el orden constitucional

Getting your Trinity Audio player ready...

El activista camagüeyano Virgilio Mantilla fue arrestado por fuerzas combinadas de la policía política y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) luego de que criticara públicamente la indolencia del régimen ante problemas apremiantes que afectan a la población.

En un video publicado en Facebook, Mantilla señaló directamente a los gobernantes cubanos como culpables de la tribulación del pueblo.

“Nuestro enemigo no es Estados Unidos. Quien nos tiene a nosotros esclavizados y viviendo en la miseria no es Estados Unidos. Quien nos tiene sin corriente, sin la posibilidad mínima de poder cocinar, no es Estados Unidos. Quien les quita la leche a los niños al año, no es Estados Unidos. Quien nos quita el derecho inalienable de expresarnos libremente no es Estados Unidos ….", manifestó el activista.

"El único enemigo que tenemos nosotros es el régimen cubano, es Díaz- Canel-Castro. Ese es nuestro enemigo, ese es el que nos ha creado nuestras dificultades, nuestro problema y tenemos que luchar y salir para la calle sin miedo”, alentó.

En otro audiovisual divulgado en la red social, el opositor expuso las inundaciones ocurridas en su barrio del poblado de Céspedes, tras las intensas lluvias.

El 17 de octubre, Mantilla fue detenido en Villa María Luisa, el cuartel general de la Seguridad del Estado en Camagüey, y acusado de Propaganda contra el orden constitucional, explicó a Martí Noticias la sobrina del opositor, Chavelis Arango.

“Todavía dicen que no lo van a llevar a prisión porque todavía no tienen nada decidido sobre qué hacer con él. Lo acusan por estar en contra de las cosas del país”, dijo.

En paralelo a la aprehensión de Mantilla, la Seguridad del Estado detuvo a un sobrino del activista, de 17 años de edad, al que, presuntamente, quieren inculpar de haber filmado uno de los videos.

“Al sobrino lo llevaron al Técnico y del Técnico se lo llevaron para la Seguridad del Estado, que lo que quiere es sacarle al niño para incriminar a mi tío Virgilito”, dijo Arango.

“Al tratarse de un menor de edad, este hecho constituye una violación grave de los derechos de la infancia, por la coacción parapolicial ejercida sobre él para obtener información que pudiera ser utilizada contra su tío”, indicó el independiente Observatorio de Derechos Culturales (ODC).

La curadora de arte Anamely Ramos, especialista del ODC escribió en la popular plataforma: “Lo primero que hay que repetir hasta el cansancio es que Virgilio Mantilla Arango no ha cometido delito alguno porque hablar y mostrar la desgracia que vive un pueblo entero no es delito, es decir la verdad”.

Mantilla estuvo encarcelado por más de tres años en la prisión de Kilo 7, en Camagüey, tras ser condenado por desórdenes públicos y daños por protestar por la falta de medicamentos y la precariedad del sistema de salud en Cuba.