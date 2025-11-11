Iniciativa busca una salida para 19 presos políticos cubanos y 4 mercenarios capturados en Ucrania (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Una iniciativa presentada este martes en la ciudad de Miami busca una salida para 19 presos políticos encarcelados en la isla y al menos cuatro mercenarios cubanos capturados en Ucrania.

Además contempla recuperar los restos de 41 cubanos muertos en la ofensiva rusa, cuyos cadáveres están bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La Asamblea de la Resistencia Cubana junto al parlamentario ucraniano, Maryan Zablotsky, anunciaron en conferencia de prensa esta propuesta en la que participa el gobierno de Ucrania y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH).

La proposición contempla la excarcelación inmediata de 19 presos políticos cubanos "con necesidades más urgentes de liberación por motivos de salud y edad" y la salida de cubanos capturados por los ucranianos.

"Tienen a cuatro hoy en su poder, a ellos no les interesa mantenerlos en las cárceles ucranianas, pero tampoco los quieren devolver a Rusia, para que no vuelvan a combatir y a tratar de matar ucranianos. La propuesta que hace el gobierno ucraniano es un gesto humanitario con la dictadura cubana. Le dice ´Nosotros podemos liberar a los cuatro que tenemos y además podemos entregar los restos de los 41 fallecidos identificados como cubanos´, dijo el abogado mexicano René Bolio.

"Hemos platicado con los ucranianos de que los más urgentes de esta lista de 19 personas podrían ser liberados como un gesto recíproco por la liberación de los cuatro mercenarios capturados y la devolución de los 41 restos mortales de los cubanos que tienen en Ucrania", agregó el licenciado de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Según explican, la liberación de los cubanos se haría con garantías de no re encarcelamiento ni expulsión del país.



Los presos políticos cubanos en la petición son:

1. Miguel Díaz Bauza.

2. Ángel de Jesus Veliz Marcano.

3. Sayli Navarro Álvarez.

4. Félix Navarro.

5. Rolando Yusef Perez Morera.

6. Sissi Abascal Zamora.

7. Yeris Curbelo Aguilera.

8. María Cristina Garrido.

9. Francisco Rangel Manzano.

10. Lizandra Góngora.

11. Virgilio Mantilla Arango.

12. Donaida Perez Paseiro.

13. Loreto Hernández García.

14. Jordan Marrero Huerta.

15. Manuel Vázquez Licea.

16. Alexis Borges Wilson.

17. Daniel Alfaro Frías.

18-Maikel Osorbo

19-Luis Manuel Otero Alcántara.

En representación del Frente Hemisférico por la Libertad, el político costarricense Dragos Dolanescu, dijo que ellos estarán a cargo de "buscar un tercer país de acogida para los cuatro mercenarios para que no sean enviados de nuevo a Rusia y que no quieren regresar a Cuba".

Dolanescu indicó que la propuesta puede ser un país latinoamericano o europeo y defendió que estos hombres, en realidad tienen un origen campesino y obrero, llegaron a Rusia sin formación militar.

Orlando Gutiérrez Boronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo que se ha entrevistado con estos prisioneros y que están recibiendo buena atención por parte de los ucranianos.

"Están en buena condición física y coherentes psicológicamente", indicó.

El líder del exilio denominó esta iniciativa como una "gestión humanitaria simultánea".