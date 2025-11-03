Cuba "recibe dinero por cada mercenario" que envía a Ucrania, denuncia Asamblea de la Resistencia (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La Asamblea de la Resistencia Cubana reiteró este lunes su denuncia pública a la implicación del régimen de La Habana en el conflicto bélico en Ucrania, señalando que el gobierno cubano estaría facilitando el envío de mercenarios a la zona de guerra a cambio de compensaciones económicas.

Durante una conferencia de prensa en Miami, el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, Secretario General de la Asamblea, habló de la plena participación del régimen cubano en el esfuerzo bélico ruso, y llamó a la comunidad internacional a condenar la práctica.

"Aquí las fuerzas del eje del mar se han aglomerado para destruir a Ucrania. Hay una maquinaria que está llevando a estos cubanos como mercancía de guerra, como ha hecho tantas veces este régimen de oprobio en su historia", afirmó.



Según las declaraciones del opositor cubano en el exilio tras un viaje a Kyiv, Moscú pagaría directamente a La Habana por el reclutamiento.

"Estamos ya convencidos, en base a las investigaciones que han hecho las autoridades ucranianas, de que el régimen castrista, y lo digo categóricamente, recibe dinero por cada mercenario", dijo Gutiérrez Boronat.

El régimen cubano, apuntó, no solo compromete la soberanía de su pueblo, sino que también contribuye a la prolongación de un conflicto que afecta la estabilidad global.



El líder de la coalición opositora añadió que es importante que se investigue la participación de la guerrilla colombiana en la guerra rusa contra Ucrania.



"La guerrilla colombiana se ha sumado a las fuerzas del mal por vía de Maduro, por vía de Castro -eso hay que investigarlo- enviando combatientes ahí también para que se entrenen en la guerra moderna y después regresen a Colombia. Esto es un peligro inmenso para todo el hemisferio y requiere una investigación internacional", alertó.



Gutiérrez Boronat aseveró que los mercenarios cubanos participan en el conflicto del lado de Rusia "porque una maquinaria de terror dirigida por el régimen en La Habana y el régimen en Moscú los ha llevado ahí".

El activista recordó que el régimen cubano no se ha escondido para respaldar a Rusia en su invasión a Ucrania. "Le han deseado éxito en su operación militar especial. ¿Por qué la prensa no ha reportado eso como se debe?", se cuestionó.