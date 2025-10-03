Protesta en Washington exige regreso de soldados cubanos enviados a guerra en Ucrania

Getting your Trinity Audio player ready...

El Centro para una Cuba Libre realizó el jueves una protesta en Washington con motivo del Día Internacional de la No Violencia, una fecha en que la organización recordó a luchadores por la libertad de Cuba y Rusia.

La manifestación cívica, que inició frente a la embajada del régimen cubano, continuó luego en los alrededores de la residencia del embajador ruso.

"En los dos lugares, la protesta fue primero recordar a Alexei Navalny, a Oswaldo Payá Sardiñas, Boris Nemtsov, Orlando Zapata Tamayo... mártires por la libertad en Rusia y Cuba, respectivamente", dijo a Martí Noticias John Suárez, director de la organización no gubernamental.



Los manifestantes condenaron la presencia de soldados cubanos "en la guerra ilegal de Vladímir Putin", y demandaron que sean retirados de Ucrania y puedan "regresar a Cuba, a su hogar", señaló Suárez.

También hicieron un llamado a Putin para que devuelva a Ucrania a los niños ucranianos secuestrados, haciéndose eco del pedido de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien hizo la misma solicitud en una carta dirigida al presidente ruso, detalló el director del Centro para una Cuba Libre.