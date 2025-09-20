Identifican a decenas de cubanos que han muerto en la invasión a Ucrania (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Un total de 39 cubanos murieron como mercenarios rusos en Ucrania, según un informe preliminar del Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania divulgado esta semana en Washington.

“Tenemos identificados al menos 20.000 cubanos reclutados por Rusia. Más de 1.000 han sido verificados con nombre y contrato. Muchos de ellos murieron sin que sus familias recibieran compensación”, afirmó Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana al presentar los datos sobre la presencia militar cubana como parte de las tropas mercenarias de Vladimir Putin.



El reporte, que Martí Noticias no ha podido contrastar de manera independiente, abarca un período de ocho meses, entre junio de 2023 y febrero de 2024, cuando se documentó la contratación de 1,028 ciudadanos cubanos, de los cuales se han identificado a 39 fallecidos.

Sin embargo, pudieran ser más si se tiene en cuenta que en la relación de los 39 fallecidos no se incluyen a los desaparecidos ni a los heridos.

El listado incluye nombres, fechas de nacimiento, edades al momento del contrato, números de identificación, fechas de firma y fechas de fallecimiento.



La tabla revela que los contratados tenían edades comprendidas entre los 20 y 45 años, siendo la mayoría hombres.

Los números de identificación varían entre códigos como “MT-4199” y “ARB-A5054A”, lo que podría indicar diferentes grupos o fases de reclutamiento.

La lista que reproducimos a continuación contiene algunos nombres y apellidos imposibles de identificar con claridad desde su traducción del alfabeto cirílico al idioma inglés.