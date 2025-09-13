Conferencia en Miami deja en claro apoyo internacional a la causa de Cuba; María Corina envía mensaje

Getting your Trinity Audio player ready...

María Corina Machado envió un mensaje de apoyo a los cubanos en una participación virtual en la Conferencia Internacional “Salvar a Cuba”, celebrada este sábado en Miami.

La líder de la oposición venezolana, con fuerte respaldo nacional e internacional, expresó solidaridad con la lucha por la libertad y la democracia en Cuba.

A su juicio, la causa cubana es la misma que la de Venezuela.



Ella es una de las principales oradoras del evento organizado con motivo del 25 aniversario del Directorio Democrático Cubano.

También el embajador de Lituania en Estados Unidos, Gediminas Varvuolis, mostró el respaldo de su país a la causa cubana.

"Nunca hemos firmado el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Cuba", recordó el diplomático quien asumió el cargo en agosto de 2025.

Por otra parte, denunció que Vladimir Putin tiene títeres en los regímenes de Cuba y Bielorrusia.

"Hay que luchar contra ellos. Ayudar a Ucrania que también es nuestra causa", sentenció el embajador.

Otro de los invitados internacionales fue el diputado sueco, Bjorn Söder, quien propuso hacer una auditoría de la ayuda de la UE a Cuba y detener las transferencias al régimen de La Habana.

"Estamos aquí porque creemos que Cuba tiene el derecho de ser libre. La democracia no es un privilegio sino un derecho", afirmó.

El representante de Suecia llamó a ayudar a la sociedad civil e imponer un sistema de sanciones desde Europa a los represores cubanos.