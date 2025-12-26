Venezuela prepara torneo paralelo a la Serie del Caribe  

Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de que se trasladara la sede de la Serie del Caribe de Caracas a Guadalajara, ahora Venezuela quiere armar un torneo alternativo en la misma fecha.

La pasada semana, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) cambió el escenario de la llamada Pequeña Serie Mundial Latinoamericana, después de que México, República Dominicana y Puerto Rico, los otros tres países que conforman junto a Venezuela esa entidad, se retiraron del evento, en medio de las tensiones políticas y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses frente a las costas del país sudamericano.

Pero a Guadalajara, de momento, no irá el campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), sino que asistirá Panamá como invitado, junto a dos equipos mexicanos, y los ganadores de las ligas dominicana y puertorriqueña.

Cuba y Colombia, convidados originalmente a la capital venezolana, tampoco fueron incluidos por los nuevos organizadores aztecas.

En las últimas horas se supo que Caracas quiere organizar un evento alternativo, del 1 al 7 de febrero, las mismas fechas en que estará jugándose en Guadalajara la Serie del Caribe.

Para ello, han convocado a los equipos que, una semana antes, participarán en Ciudad de Panamá, en la Serie de las Américas, un torneo con los campeones de Colombia, Curazao, Nicaragua y Argentina.

“Es el régimen y no la LVBP el que está planificando esto”, explicó a Martí Noticias el periodista y narrador de béisbol venezolano Fernando Arreaza.

“Venezuela participaría como anfitriona, pero no con el campeón de la LVBP, sino con un equipo que armaría sin integrantes afiliados al sistema de la MLB”, agregó Arreaza.

Lo que pretende organizar Venezuela también incluiría la participación de la selección nacional de Cuba, que se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero de querer a poder va un largo trecho.

Con el espacio aéreo venezolano cerrado, debido al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, sería prácticamente imposible a los convidados llegar a la fiesta.

Encima de eso, uno de los invitados, Panamá, estará presente en esa misma fecha en la Serie del Caribe, y a menos que sus peloteros tengan el don de la ubicuidad, los canaleros estarán esa semana sobre el terreno del estadio Panamericano, la casa de los Charros de Jalisco, en Guadalajara.

Todavía falta poco más de un mes para la Serie del Caribe y para este evento “fantasma” que planea el régimen chavista, el cual parece inviable, a la luz de los acontecimientos extradeportivos que podrían desencadenarse en Venezuela en las próximas semanas.