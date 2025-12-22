Cuba pide “limosna con escopeta” y se queja de su exclusión de la Serie del Caribe 

Getting your Trinity Audio player ready...

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) calificó de irrespetuosa su exclusión de la Serie del Caribe del 2026, tras el reciente cambio de sede, de Caracas a Guadalajara.

En un comunicado publicado en la red social X, la FCBS dijo que “el cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte”.

Los directivos cubanos afirmaron que aunque la invitación recibida para participar en la llamada Pequeña Serie Mundial Latinoamericana se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo, y lamentó que “esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Beisbol y Softbol sobre una decisión tan importante".

El reclamo de Cuba no tiene lugar. Si alguien organiza una fiesta en su casa, tiene el derecho de decidir a quién invita y a quién no. El comunicado de la FCBS es la típica “limosna con escopeta”, que exige algo sin merecimiento, e incluso, menciona el hecho de que Cuba es fundadora de la CBPC, pero obvia que fue la eliminación del profesionalismo por el régimen de Fidel Castro la que obligó a una pausa de diez años en estas lides caribeñas.

En el 2014, el evento agonizaba en un mar de desinterés y requería de una inyección de frescura revitalizadora.

Las Series del Caribe necesitaban a Cuba y Cuba necesitaba las Series del Caribe, para probarse en un escenario de profesionales, pues ya habían quedado atrás los años en que las poderosas selecciones de la isla aplastaban a equipos juveniles en eventos de aficionados.

Fue entonces que, en la edición disputada en la localidad venezolana de Isla Margarita, se produjo el regreso de Cuba, representada por el campeón Villa Clara, en calidad de invitada.

Entonces, la idea era que La Habana se sumara de manera oficial al concierto de la CBPC como miembro pleno y asumiera las responsabilidades financieras que tienen República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela, que incluía la organización de la Serie del Caribe cada cierto tiempo.

Un año después, los Vegueros de Pinar del Río se alzaron con la corona, pero el régimen volvió a dilatar su compromiso con la Confederación y aprovechó el triunfo en San Juan 2015 para montarse, también como invitada con todos los gastos pagados, en la edición de Santo Domingo 2016.

La CBPC lo aceptó, porque no estaría completa la Serie del Caribe sin su campeón defensor, pero desde entonces y hasta el 2019, comenzaron las fricciones entre los ejecutivos de cubanos y el presidente de la Confederación, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, quien presionaba para que La Habana asumiera sus responsabilidades y oficializara su membresía.

Y si bien los equipos cubanos animaron en mayor o menor medidas los clásicos caribeños en esos años, ya su presencia no era tan imprescindible como en 2014, pues el evento había tomado ese segundo aire que tanto necesitaba.

La balanza de necesidades se había desalineado y ya Cuba necesitaba más de las Series del Caribe, que las Series del Caribe a Cuba.

Desde el 2020 para acá, sólo en la versión de 2023 –oh, casualidad- en la capital venezolana, los cubanos volvieron a presentarse, invitados por el régimen de su aliado político Nicolás Maduro.

Y ya se habían vestido para volver a la fiesta en Caracas el año próximo, sin poner un centavo de sus bolsillos, hasta que pasó lo que pasó.

Ante la situación que se vive en Venezuela y el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, la CBPC anunció el cambio de sede a Guadalajara, después de que las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana comunicaran que no se encontraban en capacidad de asistir al evento en Caracas.

A la capital del estado mexicano de Jalisco no irán los cubanos, e incluso, el representante de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) queda descartado por el momento, aunque su posible participación estaría en dependencia de cómo se desarrollen los acontecimientos en aquel país.

El pataleo de Cuba se debe, entre otras causas, a que la Serie del Caribe le habría servido para foguear la base del equipo que presentará, un mes después, en el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero si algo le sobró a La Habana en el pasado reciente fueron oportunidades para regresar como miembro permanente. Ah, claro, había que pagar los costos de la fiesta.