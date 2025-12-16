México, Puerto Rico y Dominicana se bajan de la Serie del Caribe en Venezuela 

Getting your Trinity Audio player ready...

La Serie del Caribe del 2026, prevista para celebrarse en Caracas del 1 al 7 de febrero, está en el limbo.

Aunque la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) aseguraba garantizar las condiciones para su celebración, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó el lunes que México, República Dominicana y Puerto Rico, los otros tres países miembros, comunicaron formalmente que se bajan del evento.

La CBPC emitió un breve comunicado, tras la realización de una Asamblea General Extraordinaria para evaluar la viabilidad de disputar la Serie del Caribe en Caracas, en medio de las tensiones políticas y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses frente a las costas venezolanas.

“La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, reza el escueto texto, que no aclara el futuro inmediato del certamen.

La Confederación dijo que continúa evaluando la situación y considerando las distintas alternativas posibles, sin aclarar cuáles son y si la sede cambia de país.

“La CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada”.

Asimismo, reconoció los esfuerzos de la LVBP, que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento.

“La Confederación, junto a sus Ligas Miembros, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026”, recoge el comunicado.

El pasado 2 de diciembre, los cuatro miembros de la Confederación decidieron, de manera provisional, mantener a Venezuela como sede de la Serie del Caribe, aunque acordaron reunirse nuevamente el lunes 15 para reevaluar la situación y confirmar si la resolución tomada se mantendría.

Para la edición del 2026, además de los campeones de las ligas invernales de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, estaban invitados equipos de Cuba y Colombia, pero ello podría cambiar, en dependencia de la decisión que se tome sobre una sede alternativa que salve la continuidad de la llamada Pequeña Serie Mundial Latinoamericana.

Opciones: ¿Panamá, Hermosillo o Miami?

En 2019, la CBPC cambió el escenario del certamen que debía realizarse en Venezuela, debido a las tensiones políticas internas que vivía el país y trasladó las acciones a última hora a Panamá, uno de los países fundadores de la Serie del Caribe en 1949, pero ausente de estos torneos desde 1960.

En dos semanas, los panameños no sólo montaron el evento, sino que se coronaron campeones, al vencer al representante de Cuba en una final entre equipos invitados.

Con este precedente, Panamá podría nuevamente resultar la mejor opción para reemplazar a Caracas, teniendo en cuenta que, una semana antes, acogerá la Serie de las Américas, un torneo en el recibirá a equipos de Colombia, Nicaragua, Argentina, Cuba y Curazao.

Entonces, la organización no sería con la premura del 2019, sino que ya estarían creadas las condiciones logísticas, tanto en el estadio Rod Carew, en la capital, como el parque Mariano Rivera, en La Chorrera.

Otra posibilidad sería mover la serie a Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, donde está prevista la edición del 2027, y luego adelantar el calendario, que contempla celebrar el torneo por tres años seguidos, entre el 2028 y 2030, en el loanDepot Park, la casa de los Marlins en Miami.

Podría la Capital del Sol también levantar la mano y echar mano a sus abundantes recursos y capacidad organizativa, para montar el torneo de emergencia, aunque, en ese caso, sería muy difícil ver a una representación de Cuba en el parque de la Pequeña Habana.