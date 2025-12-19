Cuba queda fuera de la Serie del Caribe en Guadalajara

Getting your Trinity Audio player ready...

La ciudad de Guadalajara asumió la Serie del Caribe del 2026, prevista originalmente para Caracas, aunque Cuba, invitada por los organizadores venezolanos, no fue convocada a la nueva sede en México.

A inicios de semana, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que México, República Dominicana y Puerto Rico, los otros tres países que conforman junto a Venezuela esa entidad, comunicaron formalmente que se bajaban del evento, en medio de las tensiones políticas y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses frente a las costas del país sudamericano.

Guadalajara levantó la mano y asumió de emergencia la organización, aunque con notables cambios en cuanto a los equipos participantes.

En Caracas, además de los cuatro miembros de la CBPC, habían sido invitadas escuadras de Cuba y Colombia.

A la capital del estado de Jalisco no irán ni cubanos, ni colombianos, e incluso, el representante de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) queda descartado por el momento, aunque su posible participación estaría en dependencia de cómo se desarrollen los acontecimientos en aquel país.

Será entonces, en principio, un evento con cinco participantes: el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los monarcas de la Liga Dominicana (LIDOM) y la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) de Puerto Rico, y Panamá, como equipo invitado.

Para Cuba, su exclusión representa un duro golpe, pues la Serie del Caribe le serviría para foguear la base del equipo que presentará, un mes después, en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ahora se queda sin este escenario, que le permitiría ajustar de cierta manera las piezas del llamado Team Asere para el WBC.

Dos equipos de un mismo país

No será la primera vez que un país tenga dos equipos en la Serie del Caribe.

En 1974, en la edición disputada en Hermosillo, México, el país anfitrión contó con la presencia de los Yaquis de Ciudad Obregón y los Venados de Mazatlán.

En el 2003, Puerto Rico participó con dos equipos cuando se jugó en Carolina, debido a la ausencia de Venezuela.

Y cuando la liga boricua tuvo que cancelar su temporada 2007-08 por problemas económicos, los equipos dominicanos Tigres del Licey y las Aguilas Cibaeñas compitieron en la Serie del Caribe que se realizó en Santo Domingo.

Panamá de vuelta a la Serie del Caribe

Panamá, uno de los países fundadores de las Series del Caribe en 1949, junto con Cuba, Venezuela y Puerto Rico, regresa al torneo que ya ganó, en calidad de invitado, hace siete años.

Ante la situación venezolana, dirigentes deportivos panameños habían sugerido la posibilidad de asumir la organización, tal como hicieron en 2019, pero la idea se descartó, aunque fue suficiente para que los canaleros recibieran la invitación a la llamada Pequeña Serie Mundial Latinoamericana.

“Esa fue una idea que lanzó el presidente de PANDEPORTES (Miguel Ordóñez), pero en realidad era imposible para nosotros, pues una semana antes, Panamá será sede de la Serie de las Américas. Entonces, era inviable para nosotros asumir ambos eventos en semanas consecutivas”, dijo a Martí Noticias David Salayandía, principal dirigente de Probreis, la liga profesional de la pelota canalera.