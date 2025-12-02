La Serie del Caribe 2026 se mantiene en Venezuela...por ahora 

Getting your Trinity Audio player ready...

La Serie del Caribe del 2026, prevista a comenzar el 30 de enero próximo, se mantendrá en su sede original de Venezuela, al menos por el momento.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) está preocupada por la situación política que vive el país sudamericano, en medio de tensiones con Estados Unidos, por lo que este lunes celebró una reunión con directivos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), quienes afirmaron estar preparados para acoger el evento.

Fuentes de la CBPC indicaron a la cadena ESPN que las ligas que integran la confederación decidieron, de manera provisional, mantener a Venezuela como sede de la Serie del Caribe, aunque acordaron reunirse nuevamente el próximo 15 de diciembre para reevaluar la situación y confirmar si la resolución tomada este lunes se mantendrá.

Para la edición del 2026, además de los campeones de las ligas invernales de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, están invitadas Cuba y Colombia.

En 2019, la CBPC cambió la sede del certamen que debía realizarse en Venezuela, debido a las tensiones políticas internas que vivía el país y trasladó las acciones a última hora a Panamá, uno de los países fundadores de la Serie del Caribe en 1949, pero ausente de estos torneos desde 1960.

En dos semanas, los panameños no sólo montaron el evento, sino que se lcoronaron campeones, al vencer al representante de Cuba en una final entre equipos invitados.

Con este precedente, Panamá podría nuevamente resultar la mejor opción para reemplazar a Caracas, teniendo en cuenta que, una semana antes, acogerá la Serie de las Américas, un torneo en el recibirá a equipos de Colombia, Nicaragua, Argentina, Cuba y Curazao.

Entonces, la organización no sería con la premura del 2019, sino que ya estarían creadas las condiciones logísticas, tanto en el estadio Rod Carew, en la capital, como el parque Mariano Rivera, en La Chorrera.

Otra posibilidad sería mover la serie a Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, donde está prevista la edición del 2027, y adelantar el calendario, que contempla celebrar el torneo por tres años seguidos luego, entre el 2028 y 2030, en el loanDepot Park, la casa de los Marlins en Miami.