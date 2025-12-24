El cubano Luis Robert entra al mercado de canjes 

Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de que los Medias Blancas de Chicago firmaran de manera sorpresiva al agente libre japonés Munetaka Murakami, ahora la gerencia busca cambiar al cubano Luis Robert para aligerar su nómina y reforzar el área del pitcheo.

Robert está firmado con los Medias Blancas hasta la temporada del 2026, en la que cobrará 20 millones de dólares, aunque el equipo tiene una opción sobre el jugador para el 2027 por el mismo salario.

Los rumores sobre el cubano no son nuevos y su nombre fue de los más mencionados durante las Reuniones Invernales de este mes en Orlando.

Pero la contratación de Murakami por dos años y 34 millones reaviva las intenciones de Chicago de traspasar al guantanamero a cambio de prospectos que le permitan continuar la reconstrucción del equipo.

Robert, de 28 años, ha demostrado tener un talento muy por encima de la media, con destellos de grandeza.

Debutó en la temporada recortada del 2020, durante la pandemia, en la que participó en 54 de los 60 partidos y ganó el Guante de Oro en el jardín central, además de quedar segundo en la votación por el Novato del Año de la Liga Americana.

Pero a partir del 2021 lo acecharon constantes lesiones, que limitaron su tiempo de juego.

En las últimas cinco campañas, de 810 juegos posibles, se perdió 289 por diversas causas y sólo en el 2023 logró llegar a 145 partidos, cuando disparó 38 jonrones, ganó el Bate de Plata y fue convocado al Juego de las Estrellas.

Su fragilidad ha conspirado en su contra, a pesar de lo cual, su nombre ha despertado mucho interés en varios equipos, que aún apuestan a su potencial.

Los Mets de Nueva York, inmersos este invierno en una furiosa reconstrucción, y los Rojos de Cincinnati, son los dos que más suenan como posibles destinos del cubano.

Sini embargo, otras franquicias, como los Padres de San Diego, los Filis de Filadelfia y los Piratas de Pittsburgh, han revelado sus intenciones de quedarse con los servicios de Robert, lo que pone a Chicago en una posición muy ventajosa a la hora de negociar un canje.

Otra opción para los Medias Blancas es tomarse las cosas con calma y empezar la temporada con Robert en la pradera central, para ver cómo van las cosas en el equipo con la adición de Murakami.

Con lo impredecible que es el béisbol, en julio podríamos estar viendo a unos Medias Blancas compitiendo en la división central de la Liga Americana, a todas luces la más débil de las tres del joven circuito.

Si eso no sucede, entonces la gerencia puede poner nuevamente al cubano en el mercado de canjes, cuando su valor subiría, debido a la urgencia de los otros equipos por adquirirlo antes de la fecha límite de cambios.

Pero esa espera también implica un riesgo, pues para poder adquirir en julio valiosas piezas por Robert, Chicago necesita que el cubano esté saludable en la primera mitad de la contienda, lo cual, de acuerdo con su historial, no está garantizado.