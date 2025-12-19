Comienza a tomar forma equipo de EEUU para el Clásico Mundial

Getting your Trinity Audio player ready...

Mientras República Dominicana y Japón tienen prácticamente definidos desde hace semanas sus poderosos equipos para el Clásico Mundial de Béisbol del año próximo, los fanáticos de Estados Unidos observaban con nerviosismo el poco compromiso de sus estrellas con el team USA.



En principio, sólo Aaron Judge, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2025 con los Yankees de Nueva York, levantó la mano desde el primer día para asumir como capitán del equipo que dirigirá Mark De Rosa.



Poco a poco, algunos otros se sumaron, a la convocatoria, pero faltaban más.



Pero en las últimas 48 horas se calentaron las cosas y varios nombres han comprometido su presencia en el equipo de las barras y las estrellas.



De momento, ya hay nueve jugadores de posición y un pitcheo de lujo que dieron el sí, y aunque todavía hay varios cupos vacantes, lo que se puede entrever es que Estados Unidos presentará una de las selecciones más potentes en la historia del WBC.



Los receptores Cal Raleigh (Marineros de Seattle) y Will Smith, de los Dodgers de Los Angeles, garantizan excelencia detrás del plato, mientras que los jardines estarán cubiertos por Judge, Corbin Carrol, de los Diamondbacks de Arizona, y Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago.



Tras asegurar un nuevo contrato de 150 millones por cinco años con los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber se comprometió como bateador designado, mientras que en cuadro interior aparecen el campocorto Bobby Witt Jr, de los Reales de Kansas City, el tercera base Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, y el intermedista Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee.



La rotación de abridores incluye al zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, y al derecho Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, ganadores del premio Cy Young del 2025 en las ligas Americana y Nacional, respectivamente.



Además, se añadieron como abridores los diestros Clay Holmes y Nolan McLean, de los Mets de Nueva York, y Joe Ryan, de los Mellizos de Minnesota, así como el veterano zurdo Matthew Boyd, de los Cachorros.



En el bullpen figuran Mason Miller, de los Padres de San Diego, y David Bednar, de los Yankees, mientras se esperan nuevas adiciones en los próximos días.



Uno que ya vistió la franela de Estados Unidos en ocasiones anteriores, pero declinó la invitación esta vez, fue el versátil Mookie Betts, de los Dodgers, quien, a sus 33 años, prefiere enfocarse en su preparación para la temporada de Grandes Ligas.



Todavía faltarían un par de jardineros, una primera base y dos o tres jugadores de cuadro más, además de nuevos brazos para el cuerpo de relevistas.



La inicial podría ocuparla Pete Alonso, con la tranquilidad que le da su reciente pacto con Baltimore de 155 millones por cinco años, mientras se espera que Kyle Tucker, aún en la agencia libre, su sume, una vez que asegure un nuevo contrato.



En cinco participaciones en los WBC, Estados Unidos sólo consiguió la corona en la cuarta edición, en 2017, mientras que terminó segundo en la quinta versión, en 2021, cuando cayó 3-2 en la final ante Japón, país que había ganado anteriormente los dos primeros torneos, en 2006 y 2009.



República Dominicana, en 2013, es el único en titularse de manera invicta.