Todo listo para las reuniones invernales de Grandes Ligas 

Las reuniones invernales de dueños de equipos de Grandes Ligas comenzarán este fin de semana en la ciudad de Orlando, en la Florida, donde podrían concretarse importantes pactos de cara a la temporada del 2026.

El año pasado, en las reuniones celebradas en Dallas, Texas, los Mets de Nueva York sacudieron el mundo del béisbol, al darle al dominicano Juan Soto el contrato más lucrativo en la historia del deporte estadounidense: 765 millones de dólares por 15 campañas.

En esta ocasión no hay ningún agente libre que en las proyecciones pueda acercarse al megacontrato de Soto, pero figuras como el jardinero Kyle Tucker y el bateador designado Kyle Schwarber podrían conseguir acuerdos entre los 300 y los 400 millones.

Las reuniones comenzarán el domingo con la votación de los miembros del Comité de Veteranos para elegir a los nuevos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

Este año, los 16 electores, entre los que se encuentran los miembros del Salón de la Fama Ferguson Jenkins, Jim Kaat, el dominicano Juan Marichal, el cubano Tany Pérez, Ozzie Smith, Alan Trammell y Robin Yount, votarán para el capítulo de la Era Contemporánea, que abarca a aquellos candidatos que jugaron después de 1980 y que no lograron entrar al Templo de los Inmortales por la vía de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Completan el panel de votantes Mark Attanasio y Arte Moreno, propietarios de los Cerveceros de Milwaukee y los Angelinos de Los Angeles, respectivamente, los ex gerentes generales Kim Ng, Doug Melvin, Tony Reagins y Terry Ryan, los periodistas Tyler Kepner y Jayson Stark, y el historiador Steve Hirdt. Cada uno podrá votar por hasta tres candidatos.

En la boleta aparecen Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Dale Murphy, el puertorriqueño Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y el mexicano Fernando Valenzuela, quienes necesitarán 12 de los 16 votos del comité para alcanzar la inmortalidad.

Los ojos estarán enfocados principalmente en Bonds, líder histórico de jonrones en Grandes Ligas (762) y siete veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, y en Clemens, siete veces ganador del premio Cy Young de la Americana y tercero en la lista histórica en ponches, con 4,672.

Los nombres de ambos han estado vinculados al uso de esteroides para mejorar el rendimiento, lo cual los ha mantenido fuera de Cooperstown hasta ahora.

Los que resulten elegidos ingresarán al Salón de la Fama el 26 de julio junto con los jugadores escogidos por la BBWAA, cuya votación se anunciará el 20 de enero.

Agentes libres

Solamente siete de los 30 agentes libres más cotizados en el mercado han conseguido hasta ahora empleo para el 2026 y más allá, pero se espera que varios de los otros 23 tengan listos sus contratos, cuando terminen las reuniones el miércoles 10 de diciembre.

El jardinero Kyle Tucker, de 28 años, es la joya más brillante del mercado, pretendido por varios equipos, incluidos los Azulejos de Toronto.

Tucker fue recibido el miércoles por las principales figuras de la gerencia de los Azulejos en el campo de entrenamientos primaverales del equipo en Dunedin, Florida, lo que avivó los rumores y las especulaciones sobre la posible contratación del pelotero, quien cumplirá 29 años en enero y estaría buscando un contrato por diez u once temporadas y alrededor de 400 millones de dólares.

Antes de la temporada del 2024, cuando Shohei Ohtani era agente libre, también fue recibido en las instalaciones de los Azulejos en Dunedin, casi que con honores de jefe de estado e incluso, la prensa de Toronto se apresuró en publicar que la megaestrella japonesa había firmado con la franquicia canadiense.

Pero Ohtani y sus representantes sólo estaban explorando el terreno y al final, los Azulejos se quedaron vestidos y sin ir a la fiesta, pues el nipón terminó pactando con los Dodgers por 700 millones y diez años.

Alex Bregman (32 años), Kyle Schwarber (33), Bo Bichette (28), Cody Bellinger (30) y Pete Alonso (31), son otros de los jugadores que esperan sacudir el mercado en estas reuniones.

Y en medio del boom provocado en años recientes por Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, entre otros, varios jugadores japoneses llegan a probar suerte e intentarán seguir los pasos de sus compatriotas en el mejor béisbol del mundo.

Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, jugadores de cuadro de 26 y 29 años, respectivamente, y Tatsuya Imai, pitcher zurdo de 28, son tres nipones incluidos en el ranking de los mejores 30 agentes libres, previo a la temporada del 2026.

Canjes a la vista

Pero no sólo de agentes libres viven los equipos y en las reuniones de Orlando también se espera que se concreten canjes importantes, para redondear las diferentes plantillas.

Uno de los principales candidatos a cambiar de uniforme por esa vía es el cubano Luis Robert, a pesar de que su actual equipo, Medias Blancas de Chicago, ejerció una opción de 20 millones sobre el jugador para el 2026.

El antillano registró su mejor campaña en el 2023, cuando asistió al Juego de Estrellas y disparó 38 jonrones, pero ha visto limitado desde entonces su tiempo de juego por recurrentes lesiones, que han frenado su ascenso, que parecía ilimitado.