Terminaron las Reuniones Invernales de Grandes Ligas: ganadores y perdedores

Las Reuniones Invernales de Grandes Ligas del 2025 ya son historia. Nuevos contratos salieron del cónclave celebrado en Orlando entre el 7 y el 10 de diciembre, para sacudir el mercado y empezar a moldear la temporada del 2026.



Esta vez no hubo un terremoto al estilo del dominicano Juan Soto, que por esta fecha el año pasado firmó el mayor contrato en la historia, no sólo del béisbol, sino del deporte estadounidense, al pactar con los Mets de Nueva York por 15 temporadas y 765 millones de dólares.



En esta ocasión, los más jugosos pactos se los llevaron los toleteros Pete Alonso y Kyle Schwarber.



Alonso acordó con los Orioles de Baltimore por cinco años y 155 millones, mientras que Schwarber se quedó con los Filis de Filadelfia, también por las próximas cinco campañas y 150 millones.



Los Orioles y los Filis, junto con los campeones Dodgers de Los Angeles, fueron los grandes ganadores que emergieron esta semana.



Baltimore añadió el poderoso bate del Oso Polar, un hombre que promedia 42 jonrones y 114 carreras impulsadas por campaña, y que ha sido convocado en cinco ocasiones al Juego de las Estrellas.



Una semana antes de las Reuniones Invernales, los Orioles habían añadido al relevista Ryan Helsley por dos años y 28 millones, para reconstruir el bullpen, que había sido una de las fortalezas del equipo en el 2024, pero que se desinfló la pasada campaña.



Además, añadieron al jardinero Taylor Ward, que viene de batear 36 bombazos, con 103 empujadas, en un intercambio con los Angelinos de Los Angeles por el pitcher Grayson Rodríguez.



Por su parte, para los Filis fue un éxito retener a Schwarber, líder en vuelacercas y remolcadas del 2025 en la Liga Nacional y una de las piezas clave de su poderosa alineación.



Entretanto, los Dodgers añadieron al relevista puertorriqueño Edwin Díaz, el mejor apagafuegos disponible en el mercado, para reforzar el único punto débil de los vigentes monarcas.



“Sugar” Díaz llega a Los Angeles con un acuerdo de tres temporadas y 69 millones.



Ninguno de los contratos que salieron de las Reuniones Invernales se acercó al de 210 millones por siete años, entre los Azulejos de Toronto y el lanzador derecho Dylan Cease, anunciado antes de que comenzara el cónclave en Orlando.



Perdedores: New York, New York



Ningún equipo salió peor parado de estas reuniones que los Mets de Nueva York.



Entre el martes y el miércoles, los Mets vivieron las que posiblemente hayan sido las peores 24 horas de su historia, cuando vieron partir a Alonso y Díaz, dos de los ídolos de su fanaticada en los últimos años.



Habían firmado a Devin Williams en la agencia libre, pero está por verse si el recién llegado es capaz de calzarse los zapatos del boricua, sobre todo, luego de que no soportara en 20255 la presión de la exigente afición de la Gran Manzana y fracasara con el uniforme de los vecinos Yankees.



Antes de las reuniones, los Mets también se despidieron del jardinero Brandon Nimmo, en un canje por el veterano Marcus Siemen con los Rangers de Texas, que sorprendió a los entendidos por carecer de mucho sentido.



Juan Soto se ha quedado solo y por el momento, la novena que juega en el barrio de Queens no luce competitiva para el 2026.



¿Y los Yankees? Bien, gracias. Una franquicia con semejante historia y poder económico decepcionó a su fanaticada por la manera casi invisible en la que transitó por estas reuniones.



El no haber hecho nada los convierte en perdedores automáticos, y a menos que de aquí a lo que falta para arrancar la temporada consigan firmar a Kyle Tucker, el agente libre más cotizado en el mercado, o traer en canje a Tarik Skubal o Sandy Alcántara, por ejemplo, los Yankees pasarán mucho trabajo en el Este de la Liga Americana, la división más fuerte y competitiva de todo el béisbol.