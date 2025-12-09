Aroldis Chapman se monta en el Clásico Mundial con el equipo británico

Getting your Trinity Audio player ready...

El lanzador zurdo cubano podría jugar en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) del año próximo, aunque no lo haría con la selección de la isla, sino con el equipo del país de sus ancestros: Gran Bretaña.



La jornada del lunes en las Reuniones Invernales de Grandes Ligas, que se llevan a cabo en la ciudad floridana de Orlando, se centró principalmente en la participación de las estrellas de los diferentes equipos en el WBC.



Fue ahí donde afloró la posibilidad de que el lanzallamas cubano, mejor relevista de la Liga Americana en el 2025, se sume a la selección británica.



Chapman jugó en el Clásico del 2009 con Cuba, poco antes de desertar y firmar con los Rojos de Cincinnati, con los que inició su carrera en las Mayores.



Las reglas del WBC, en cuanto a elegibilidad se refiere, son bastante flexibles y permiten a un pelotero jugar con cualquier equipo con el que tenga lazos ancestrales.



En el caso de Chapman, sus raíces vienen desde Jamaica, antigua colonia británica en el Caribe, lo que lo convierte en elegible para participar por el Reino Unido, aunque también tenía la posibilidad de unirse al equipo estadounidense, por tener la ciudadanía norteamericana.



La selección británica, debutante en el WBC, incluyó al zurdo cubano en su róster preliminar, aunque todavía está pendiente del permiso de los Medias Rojas de Boston, su equipo en la MLB.



Chapman está firmado con Boston por 13.3 millones de dólares para la temporada del 2026, con una opción mutua para el 2027, y aunque no da señales de declive, a sus 37 años, los Medias Rojas podrían mostrarse cautelosos.



Muchas selecciones buscan vínculos ancestrales de jugadores para reforzarse de cara al WBC.



Manny Machado y Vladimir Guerrero Junior, nacidos en Estados Unidos y Canadá, respectivamente, jugarán por la República Dominicana, país de origen de sus padres, como lo harán Nolan Arenado y George Springer con Puerto Rico, y Lars Nootbar con Japón.



Mientras tanto, en La Habana rechazaron incluir a cubanoamericanos que habían mostrado su disposición de jugar con el equipo de sus raíces, como el campocorto de los Angelinos de Los Angeles, Zach Neto, y el lanzador de Ligas Menores Andrew Pérez.



Fuentes de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) aseguraron al sitio Pelota Cubana USA, que administra el colega Yordano Carmona, que los dirigentes del régimen, y específicamente el gobernante Miguel Díaz Canel, decidieron que ningún jugador nacido fuera de la isla puede jugar en el llamado Team Asere.



Lo mismo ocurrió con la selección del manager del equipo, cuando la federación quería a Noelvis González y Díaz Canel intervino para darle el visto bueno a Germán Mesa, incondicional del régimen, a pesar de que la fanaticada nacional lo rechaza abiertamente.



En la lista preliminar de Cuba aparecen los agentes libres de Grandes Ligas Yoán Moncada y Andy Ibáñez, el lanzador de los Bravos de Atlanta Daysbel Hernández y el jardinero central de los campeones Dodgers de Los Angeles, Andy Pagés.