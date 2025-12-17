Terence Crawford sacude al mundo del boxeo al anunciar su retiro (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El mundo del boxeo está en shock, luego de que el campeón indiscutido del peso supermediano, Terence Crawford, anunciara su retiro de los cuadriláteros.



A sus 38 años y tras ganar coronas mundiales en cinco divisiones distintas, Crawford se va con récord invicto de 42-0 y 31 nocauts.



Su anuncio en redes sociales ocurre apenas tres meses después de que derrotara al mexicano Saúl Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano en septiembre.



“No tengo nada más que demostrar”, explicó en un video en Youtube quien es considerado el mejor pugilista libra por libra de la actualidad.



“Me retiro, no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La de retirarse en mis propios términos. Esto no es un adiós, es el final de una pelea y el comienzo de otra”, dijo Crawford.

“Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias”, agregó.

Además de su corona unificada en la división supermediana, fue campeón indiscutido en el peso welter, al noquear a Errol Spence Junior en julio de 2023.

Seis años antes, en agosto del 2017, abarcó las coronas del peso superligero, tras derrotar a Julius Indongo.



A lo largo de su carrera profesional, que comenzó en 2008, tras no clasificar para el equipo olímpico estadounidense para los Juegos de Beijing, ha sido campeón mundial de peso ligero, superligero, welter, superwelter y supermediano.



“Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se obtiene cuando el mundo duda de ti y sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados”, comentó el nativo de Omaha, Nebraska.



Combatió en las sombras durante sus primeros seis años y poco a poco se hizo notar, mientras engordaba su récord invicto, hasta que en 2014, le llegó la primera oportunidad para pelear por un título mundial.



El 1 de marzo, en Escocia, derrotó por unanimidad a Ricky Burnes y se coronó campeón ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), convirtiéndose en el primer nacido en Nebraska en ganar un título en 100 años.



Su primera defensa fue ante el entonces invicto cubano Yuriorkis Gamboa, a quien noqueó en nueve rounds el 28 de junio, ante una delirante afición que llenó el Century Link Center de Omaha para apoyar a su ídolo local.



A Crawford le costó conseguir peleas contra los grandes nombres del boxeo y se separó de Top Rank Promotions tras su victoria por nocaut técnico sobre Shawn Porter en 2021 para probar suerte como agente libre.



La movida le salió bien y firmó un contrato para enfrentarse al campeón unificado de peso welter, Spence Jr, a quien dominó de manera brillante y consolidó su lugar como uno de los mejores boxeadores de su generación.

Entonces, fue por más y buscó una pelea contra Canelo, quien reinaba en tres categorías de peso por encima de él, en las 168 libras.



Después de derrotar a Israil Madrimov en su única pelea en las 154 libras en 2024, Crawford dominó de principio a fin al mexicano, para llevarse la decisión unánime, en septiembre pasado.



Su retiro pone fin a especulaciones sobre posibles peleas ante el cubano Erislandy Lara o contra el youtuber Jake Paul, y deja en el aire la pregunta sobre si Crawford, pasado un tiempo, decidirá hacer un regreso, cuando se aburra de no hacer nada, lejos de los reflectores.