Se cae la pelea de Erislandy Lara contra Janibek Alimkhanuly 

El sueño del cubano Erislandy Lara de unificar los títulos de peso mediano de la AMB, la OMB y la FIB se esfumó de golpe, luego de que su rival del próximo sábado 6 de diciembre, el kazajo Janibek Alimkhanuly, diera positivo en un control antidopaje.

Lara, campeón de la AMB, buscaba vencer a Alimkhanuly, monarca de la división en la OMB y la FIB, lo cual, de lograrlo, le habría abierto las puertas al Salón de la Fama del Boxeo Mundial, una vez que decida colgar los guantes, según sus propias palabras.

Pero Alimkhanuly dio positivo a Meldonium, una sustancia para mejorar su rendimiento, y quedó fuera de la cartelera que se realizará en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

El Meldonium está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) desde 2016. Un estudio de 2015 señaló que demuestra un aumento en el rendimiento de resistencia de los atletas, una mejor rehabilitación después del ejercicio, protección contra el estrés y una mayor activación de las funciones del sistema nervioso central.

Ahora, el cubano, que tiene un palmarés de 31 triunfos, 19 por KO, tres derrotas e igual número de empates, deberá contentarse con defender su título de la Asociación Mundial de Boxeo ante el venezolano Johan González, reemplazo de último momento del peleador kazajo.

González es un púgil de 34 años que carga dinamita en sus puños, pues tiene 36 victorias, de las cuales, 34 han sido por nocaut, aunque sus únicas dos derrotas también han sido por la vía rápida.

A sus 42 años, el guantanamero, apodado The American Dream, es el campeón mundial más viejo de la actualidad en cualquier división, y ha tenido dificultades para encontrar oponentes, lo que ha frenado su carrera, a pesar de la corona que ostenta.

Lara no pelea desde el 24 de septiembre del 2024, cuando derrotó por nocaut a Danny García en nueve rounds.