Erislandy Lara, el campeón más veterano del boxeo, retiene su título tras victoria unánime

Quienes pensaban que el cubano Erislandy Lara estaría oxidado, tras más de un año de inactividad boxística, se equivocaron de medio a medio.

A sus 42 años, Lara (32-3-3, 19 nocauts) sigue burlándose del almanaque y fiel a su estilo escurridizo, venció por unanimidad al venezolano Johan González, para retener la corona del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, en pelea disputada en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

En el mismo primer asalto, el cubano envió a la lona a González, un rival de última hora, luego de que el kazajo Janibek Alimkhanuly, titular de la división en la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, diera positivo en un control antidopaje.

El venezolano llegó precedido de gran fama como pegador, pues de sus 36 victorias, sumaba 34 por nocauts, pero no pudo encontrar en el ring a Lara, quien después de propinarle esa caída en el asalto inicial, se dedicó a entrar, golpear y salir una y otra vez, para sumar puntos en las tarjetas de los jueces, mientras el público abucheaba.

En el último round, González salió impetuoso en busca de su rival, a sabiendas de que sólo un nocaut lo salvaría de una derrota, pero Lara lo envió a la lona por segunda vez, para asegurar la victoria de forma unánime, al recibir votaciones de 118-108, 119-107 y 120-106.

Lara, quien no peleaba desde septiembre del 2024, originalmente buscaba iba a unificar las coronas de la AMB, la OMB y la FIB frente a Alimkhanuly, pero ahora simplemente retiene su título y se mantiene como el campeón vigente de mayor edad en todo el boxeo.

El cubano ha tenido en los últimos años muchas dificultades para encontrar rivales y habrá que ver ahora qué le depara el futuro, cuando el reloj corre en su contra aceleradamente.

Cubano Barthelemy sufre brutal nocaut

En la misma cartelera del Frost Bank Center, el estadounidense Frank “El Fantasma” Martin (19-1, 14 KOs), le apagó la luz al cubano Rancés Barthelemy, tras conectarle una brutal izquierda al mentón en el cuarto round de una pelea correspondiente al peso superligero.

Barthelemy (30-4-1, 15 KOs) cayó de espaldas a la lona, totalmente fulminado, al extremo que el referee ni siquiera le realizó el conteo de diez segundos y tras decretar inmediatamente el fuera de combate, pidió asistencia médica de emergencia para el cubano.

Con 40 años a sus espaldas, este brutal nocaut podría enviar a Barthelemy al retiro definitivo.