Basura a las puertas del Conservatorio Amadeo Roldán: "El mal olor es insoportable"

Sumario

  • “El mosquerío es horrible, el mal olor es insoportable, todas las moscas vienen para acá adentro”, dijo una trabajadora del lugar.
Getting your Trinity Audio player ready...

En las afueras del Conservatorio Amadeo Roldán, una de las instituciones más antiguas y de mayor prestigio para la formación académica de músicos en la isla, hay un enorme vertedero de basura desde hace meses. Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que dentro de la escuela el mal olor y los mosquitos han hecho insoportable el ambiente.

“El mosquerío es horrible, el mal olor es insoportable, todas las moscas vienen para acá adentro”, dijo una trabajadora del centro ubicado en la calle Rastro, entre Padre Varela y Campanario, en La Habana.

"Cuando llueve aquí no hay quien esté sentado en la recepción ni en la oficina”, explicó el administrador. Según indicó, ha intentado gestionar soluciones a través de los canales oficiales sin recibir respuestas.

A la insalubridad se suma un riesgo adicional debido a la cercanía de una gasolinera ubicada frente al centro educativo y al vertedero. El directivo advirtió sobre la posibilidad de un accidente mayor.

De acuerdo con datos recientes, en La Habana se dejan de recolectar diariamente miles de metros cúbicos de basura, una situación vinculada a que más del 40% de la flota de camiones recolectores permanece fuera de servicio por la falta de insumos básicos como neumáticos, baterías y combustible.

Una problemática similar se reporta en la escuela primaria Fructuoso Rodríguez, situada en la calle 218 y Avenida 81. Una maestra del centro confirmó el deterioro del entorno. “Es cantidad de desechos sólidos que hay y es verdad que han traído moscas y todas esas cositas. Hay padres que se han quejado porque no es menos cierto que el basurero está”, declaró.

Vecinos de la zona alertaron además que la acumulación de basura ha comenzado a afectar la movilidad urbana.

La abuela de un estudiante de la escuela primaria señaló que los desechos obstruyen la vía pública.

“Le afecta a todo el que colinda en este tramo ahí y esencialmente a esos niños en la escuela. Peste, agua encharcada, ratones y de todo ahí están. Está eso lleno que las personas no pueden, los carros pasar por esa calle ahí atrás. En el fondo de la escuela está”, afirmó.

