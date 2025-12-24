“Nuestros pensamientos están con el pueblo cubano": Mensaje de la embajada de EEUU en Nochebuena

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana transmitió este miércoles un mensaje de buenos deseos al pueblo cubano con motivo de la Nochebuena, al tiempo que reiteró las críticas de Washington a la situación económica y de derechos humanos en la isla.

“En esta Nochebuena, la Embajada de Estados Unidos transmite un mensaje de buenos deseos a todos los cubanos, dentro y fuera de la Isla”, señaló la misión diplomática.

“Nuestros pensamientos están con el pueblo cubano, con el deseo de un futuro con más oportunidades, bienestar y dignidad para todos. Feliz Nochebuena”, agrega el texto.

Esta semana la embajada informó sobre una reunión en la que el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, abordó la crisis económica, la represión y la situación de los presos políticos en Cuba con el jefe de misión en La Habana, Mike Hammer.

Según explicaron, ambos funcionarios coincidieron en que la crisis económica cubana es consecuencia de “políticas fallidas del régimen” y denunciaron que la represión y los abusos a los derechos humanos continúan de manera cotidiana.

Washington reiteró además su llamado a la liberación inmediata de “los centenares de presos políticos”, incluidos mujeres, hombres y jóvenes encarcelados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.