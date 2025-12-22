Mike Hammer se reúne con el subsecretario de Estado Christopher Landau

Getting your Trinity Audio player ready...

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, abordó la crisis económica en Cuba, la represión y la situación de los presos políticos durante una reunión con el jefe de misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer.

Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en que la crisis económica cubana es consecuencia de “políticas fallidas del régimen” y denunciaron que la represión y los abusos a los derechos humanos continúan de forma cotidiana.

Además, reiteraron el llamado de Washington a la liberación inmediata de “los centenares de presos políticos”, entre ellos mujeres, hombres y jóvenes detenidos por participar en protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

"Es hora de que liberen a los centenares de presos políticos – mujeres, hombres, jóvenes que simplemente protestaron las pésimas condiciones que está sufriendo el pueblo", recoge la publicación de la sede diplomática.

Este año, en el marco del cuarto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, Landau participó de manera virtual en un evento organizado por la embajada que reunión a defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos en la isla.

"Decir la verdad en un país como Cuba es un acto revolucionario”, comentó y añadió que quienes alzan su voz “están escribiendo con dignidad no solo sus historias personales, sino la historia de su país”.

El subsecretario también reiteró en ese momento el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y pidió la liberación de todos los presos políticos.