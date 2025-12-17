"En estos tiempos tan difíciles San Lázaro da esperanza": Hammer visita El Rincón este 17 de diciembre

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó junto a su esposa Margret el Santuario Nacional de San Lázaro, en la localidad de El Rincón, en coincidencia con una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de la isla, el Día de San Lázaro.

“Este 17 de diciembre, para celebrar a San Lázaro, como muchos cubanos me visto de morado, que por cierto es mi color favorito. Fue un privilegio para mí y mi esposa visitar el santuario y conocer de cerca una de las expresiones de fe más profundas y arriesgadas del pueblo cubano”, afirmó Hammer en un video que muestra su recorrido.

El diplomático dijo que conversó con varios fieles durante la peregrinación anual y resaltó el significado espiritual de la fecha.

“Hablé con varias personas y aprecio la devoción a San Lázaro, símbolo de esperanza y sanación. Refleja el espíritu de quienes año tras año caminan para agradecer, pedir salud o transmitir sus más sinceros deseos”, señaló.

Hammer aprovechó la jornada para formular un pedido personal: “En este día tan significativo no quise dejar de pedir por la libertad y por el respeto a los derechos fundamentales de todos los cubanos”.

La misión de Estados Unidos en La Habana indicó que, “reconociendo lo venerado que es San Lázaro en Cuba”, Hammer y su esposa Margret visitaron el santuario y pudieron apreciar “la tremenda devoción de los cubanos de a pie”. “En estos tiempos tan difíciles San Lázaro da esperanza”, agregó la nota.

Cada 17 de diciembre, miles de personas participan en la peregrinación al Santuario Nacional de San Lázaro para cumplir promesas, pedir por la salud de familiares o expresar su fe. La celebración coincide con la veneración a Babalú Ayé, su equivalente en la religión yoruba, y constituye una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

Este año, la segunda eucaristía del día estuvo presidida por S.E.R. Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez, cardenal arzobispo de La Habana, mientras que la primera misa fue celebrada por Mons. Ramón Suárez Polcari, prelado de honor de Su Santidad y exrector del santuario durante 12 años.

La imagen de San Lázaro permanece expuesta en el atrio de la iglesia desde 10 y hasta al 18 de diciembre, período en el que se desarrollan misas y actividades religiosas al aire libre.