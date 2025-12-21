EEUU alerta a ciudadanos sobre interrupciones en su embajada en Cuba

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana pospondrá la apertura de sus servicios para ciudadanos estadounidenses el lunes 22 de diciembre hasta las 10 de la mañana debido a un evento planificado por las autoridades cubanas en la tribuna ubicada frente a la sede diplomática.
Entre los servicios afectados están las entrevistas, revisión de documentos y entrega de pasaportes.
En un mensaje en redes sociales, la embajada señaló que todas las calles de la zona permanecerán cerradas al tráfico vehicular durante la mañana y exhortó a los ciudadanos estadounidenses a “evitar las aglomeraciones”.
La sede diplomática advirtió que quienes se encuentren en el área deben estar preparados para una mayor presencia policial, posibles desvíos de tráfico e interrupciones del tránsito, así como mantenerse atentos a su entorno.
Para emergencias fuera del horario de atención, los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse al +(53) (7) 839-4100, marcando 1 y luego 0. La embajada también recordó que permanece disponible el correo electrónico acshavana@state.gov para consultas consulares.
Asimismo, recomendó a los ciudadanos registrarse en el programa SMART Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas de seguridad, y mantenerse informados a través de sus canales oficiales en redes sociales y WhatsApp.
El Departamento de Estado, a través de Asuntos Consulares, mantiene habilitadas las líneas de atención 888-407-4747 y 202-501-4444 para asistencia a ciudadanos estadounidenses.
