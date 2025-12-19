EEUU chequea progreso en la entrega de ayuda humanitaria destinada a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que su jefe de misión, Mike Hammer, se reunió con Spencer Chretien, coordinador de ayuda humanitaria de emergencia del Departamento de Estado.

El encuentro sirvió para evaluar el progreso en la entrega de tres millones de dólares en asistencia humanitaria destinada al pueblo cubano, tras los daños ocasionados por el huracán Melissa a su paso por Cuba el 29 de octubre.

Según la publicación difundida por la sede diplomática en la red social X, los fondos están siendo utilizados para la adquisición y distribución de productos de apoyo humanitario, canalizados a través de la Iglesia Católica y la organización Cáritas, entidades con presencia comunitaria en distintas zonas del país.

La embajada señaló que el encuentro permitió revisar los avances logísticos y de distribución de la ayuda, así como reafirmar el compromiso de Estados Unidos de brindar apoyo directo a la población cubana ante situaciones de emergencia, priorizando mecanismos que faciliten una llegada más efectiva de los recursos a las comunidades afectadas.

La asistencia forma parte de los esfuerzos humanitarios del Gobierno estadounidense en respuesta a desastres naturales en Cuba y se enfoca en aliviar necesidades básicas derivadas del impacto del huracán, especialmente entre los sectores más vulnerables.

La misión diplomática reiteró que este apoyo tiene un carácter estrictamente humanitario y busca contribuir a la recuperación de las familias afectadas, en

Según la ONU, Melissa dejó una devastadora estela con cerca de 90.000 hogares dañados, 100.000 hectáreas de cultivos afectadas, múltiples infraestructuras críticas perjudicadas.