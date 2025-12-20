Confirman a cubanoamericanos como embajadores de EEUU en España y Perú

Getting your Trinity Audio player ready...

Dos cubanoamericanos se convertirán en embajadores de los Estados Unidos luego que sus nominaciones fueran confirmadas esta semana por el Senado.

Benjamín León Jr. será el próximo embajador de EE.UU. ante el Reino de España y el Principado de Andorra, tras su nominación por el presidente Donald Trump.

La sede diplomática estadounidense en Madrid ya le ha dado la la bienvenida y anunció que pronto presentará sus cartas credenciales a Su Majestad, el Rey Don Felipe VI, y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a ambos países.

Del mismo modo, fue aceptado el nombramiento de Bernardo "Bernie" Navarro, a la representación diplomática en Perú.

"Esperamos su pronto arribo a Lima, seguros de que su misión fortalecerá aún más la excelente relación entre ambos países", escribió la embajada estadounidense.

El congresista Mario Díaz-Balart y el legislador Carlos Giménez celebraron la incorporación de ambos cubanoamericanos al cuerpo diplomático de los Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, como secretario de Estado.

"Benjamin y su familia, miembros altamente respetados de nuestra comunidad, han dedicado sus vidas a servir a los demás mediante la provisión de atención médica, generosas contribuciones filantrópicas y un firme respaldo a la comunidad del exilio cubano, defendiendo siempre la causa de la libertad", esribió Díaz-Balart, confiado de que León Jr "está plenamente capacitado para fortalecer la relación bilateral con España y avanzar las prioridades de política exterior del presidente Trump".

También, como miembro del Comité Parlamentario a favor de Perú, el congresista destacó que el nombramiento de Navarro ocurre en un momento clave para las relaciones bilaterales al conmemorarse el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Perú.

Por su parte Giménez, dijo que Navarro fortalecerá la asociación entre Estados Unidos y Perú y promoverá nuestro compromiso compartido con la libertad y la prosperidad.