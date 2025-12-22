Trump anuncia la construcción de buques de guerra, "100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump anunció el lunes que la Marina de Estados Unidos comprará una nueva clase de grandes buques de guerra, a los que describió como “acorazados”, como parte de lo que la Casa Blanca denomina una “Flota Dorada”.

"Necesitamos barcos con urgencia. Algunos de nuestros barcos se han vuelto viejos, cansados y obsoletos", dijo el presidente y aseguró que estos serán "100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido".

Los nuevos navíos denominados "clase Trump "se sumarán a un esfuerzo más amplio de modernización naval impulsado por el presidente, quien ha defendido durante años una renovación profunda de la flota estadounidense.

Trump hizo el anuncio junto al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el de Marina, John Pelan.

A principios de este mes, Phelan había adelantado los planes de la administración para construir una "Flota Dorada" de buques de la Armada.

"Invertiremos de forma inteligente en los pilares del poder naval estadounidense: portaaviones, destructores, buques anfibios y submarinos, pero también necesitamos nuevos buques", escribió en una publicación en redes sociales el 7 de diciembre.

"Una nueva fragata, basada en un diseño estadounidense, con capacidad flexible adaptada a los requisitos de nuestros militares y del Jefe de Operaciones Navales de la Armada de EEUU, y construida en un plazo más rápido que el del programa que cancelamos", agregó.

Hoy, Trump aseguró que la Armada comenzaría inmediatamente a adquirir dos barcos, trabajando hasta llegar a 25. El objetivo, aclaró, sería tener los primeros dentro de dos años y medio.

Trump describió los buques como plataformas fuertemente armadas que combinan misiles y cañones navales tradicionale. Cada buque desplazaría entre 30.000 y 40.000 toneladas y serviría como buque insignia de la flota estadounidense, afirmó.

"Fabricamos los mejores equipos del mundo, pero no los fabrican con la suficiente rapidez", comentó.

El presidente ha criticado en reiteradas ocasiones el estado y la apariencia de los buques actuales, afirmando que “lucen viejos” y “cubiertos de óxido”.

La decisión se produce después de que la U.S. Navy informara la semana pasada que pondrá en servicio una nueva clase de fragatas, en un contexto de revisión de capacidades marítimas y proyección de poder naval.