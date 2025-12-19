La Ruta de los Balcanes se complica para los cubanos con nueva lista de países seguros de la UE

Getting your Trinity Audio player ready...

Inmigrantes cubanos y de otros países que esperen una petición de asilo en algún país de la Unión Europea podrían enfrentarse a la negativa de las autoridades migratorias, según lo acordado el jueves por la presidencia danesa del Consejo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo.

"Decenas de miles de personas llegan cada año a Europa y solicitan asilo, aunque provengan de países seguros en los que, por lo general, no hay riesgo de persecución. Hoy hemos acordado la primera lista de la UE de países de origen seguros, que contribuirá a establecer procedimientos de asilo y de retorno más rápidos y eficientes para aquellos que no necesiten protección. Un hito importante en la política de asilo de la UE", dijo Rasmus Stoklund, ministro de Extranjería e Integración de Dinamarca

La primera lista de "países de origen seguros" para agilizar los retornos de migrantes que "probablemente" verán rechazadas sus peticiones de asilo son Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.

También si los inmigrantes proceden o han hecho escala en Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.

Muchos de estos países han sido utilizados por inmigrantes cubanos como puentes de acceso para establecerse en la Unión Europea, en lo que se ha denominado "la Ruta de los Balcanes".

La lista de países seguros forma parte de los acordado en el Pacto sobre Migración y Asilo de 2024, que comenzará a aplicarse a partir del 12 de junio de 2026.

El concepto de tercer país seguro permite que los Estados miembros de la UE denieguen una solicitud de asilo por considerarla inadmisible, cuando el inmigrante hubiera podido solicitar y obtener protección internacional en un país no perteneciente a la UE que se considera seguro.

Con arreglo a las normas actualizadas sobre las que ha llegado a un acuerdo el Consejo, los Estados miembros podrán aplicar el concepto de tercer país seguro en los tres casos siguientes:

si existe una «conexión» entre el solicitante de asilo y el tercer país, pero el criterio de la conexión ya no será obligatorio para aplicar el concepto de tercer país seguro;

si el solicitante ha transitado por el tercer país antes de llegar a la UE;

si existe un acuerdo o un convenio con un tercer país seguro que garantice que la solicitud de asilo de una persona vaya a ser examinada. En el caso de los menores no acompañados, no es posible aplicar el concepto de tercer país seguro al amparo de un acuerdo o un convenio.

Entre los criterios para establecer la lista, Bruselas tuvo en cuenta que se tratara de países que son puntos de partida de flujos irregulares de migración hacia la UE, pero con cifras muy bajas de peticiones de asilo aceptadas (por debajo del 5%).

Además se ha incluido a países con los que la UE tiene acuerdos de exención de visados y que plantean "un problema significativo" en términos de migración irregular.