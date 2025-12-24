Árbol Invertido destaca a los 24 cubanos más influyentes en la escena pública en 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

La revista cultural Árbol invertido escogió a los 24 cubanos, que a su juicio, han influido más en el escenario público de la isla, los que más se han destacado o los que más han aportado a la historia del país.

“Un criterio importante es reconocer el esfuerzo independiente, o sea, personas que, en la isla, a pesar de la dictadura, a pesar del totalitarismo, se las arreglan para, con pocos recursos, crear y aportar y, sobre todo, reconocer los gestos", detalló, en conversación con Martí Noticias, el escritor Francis Sánchez, fundador y director del proyecto.

"Estamos hablando, por ejemplo, de que un escritor preso, no puede publicar un libro, apenas puede escribir; sin embargo, cuando un escritor como José Gabriel Barrenechea, desde la cárcel sigue alzando su voz defendiendo el derecho a la libertad de los cubanos, reconocemos ese gesto”, agregó.

Asimismo, la revista cultural resalta acciones como las huelgas de hambre de Yosvani Rosell García Caso y Duanni León Taboada, “que han llevado al mundo, la tragedia, la impotencia y el acoso que sufre la sociedad cubana por parte de la dictadura”.

“En sentido amplio todos los ámbitos de la cultura, del deporte, la sociedad civil, tanto dentro de la isla como fuera de la isla y nos interesa mucho el aporte, profundo y esencial, a la dignidad del cubano, a la dignidad de Cuba en estos tiempos oscuros en que el régimen, el totalitarismo, pesa como una piedra sobre todos los sentimientos nacionales”, indicó Sánchez.

Asevera que se escogieron figuras del exilio y residentes en la isla que son “ejemplo de orgullo para los cubanos, como puede ser una mujer emprendedora que gana el premio mejor de emprendimiento en Madrid o como puede ser un joven deportista descendiente de cubanos seleccionado mejor futbolista de fútbol americano en Estados Unidos”.

Entre los 24 elegidos de Árbol invertido están el periodista Henry Constantín, el pelotero Aroldis Chapman, el lider de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, los presos políticos huelguistas Duannis Dabel León Taboada y Yosvany Rosell García Caso y la influencer Anna Sofía Benítez Silvente (conocida en las redes sociales como Anna Bensi).