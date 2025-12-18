Tres tasas de cambio en Cuba, ¿solución o más distorsión?: la medida enciende una ola de críticas

Getting your Trinity Audio player ready...

El Banco Central de Cuba (BCC) anunció una tasa oficial flotante de cambio de divisas, con un segmento a un nivel similar a la del cambio en el mercado informal, en medio de lo que llamó "una transformación" del sistema cambiario motivada por distorsiones y baja trazabilidad fiscal, entre otros problemas.



La medida, dijo en una comparecencia en la televisión estatal la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, busca recuperar la "convertibilidad del peso cubano de forma gradual y ordenada", y se aplicará de forma presuntamente transitoria.

La presidenta del BCC aseguró que este esquema permitirá proteger a la población de impactos abruptos en precios de bienes y servicios esenciales, así como atraer divisas mediante condiciones competitivas e integrar al mercado oficial a personas naturales y actores no estatales. Economistas y ciudadanos opinan lo contrario.

El anuncio fue acogido entre burlas y críticas de la población, que señala que la nueva tasa de cambio flotante (segmento 3) es muy similar a la reflejada por el medio independiente elTOQUE, contra el que el régimen cubano ha desplegado una intensa campaña de descrédito.

Justo antes del anuncio oficial de la nueva tasa de cambio flotante, elTOQUE denunció un ataque contra su sitio en internet. "Desde la mañana del 17 de diciembre de 2025, nuestro sitio web elTOQUE.com ha sufrido caídas e intermitencias. Son el resultado de un ataque DDos (denegación de servicio), el cual ocurre cuando un sitio web recibe a la vez millones de solicitudes falsas desde disímiles fuentes (...) No se trata de un ataque que puedan realizar personas individuales. Es una estrategia potente para cuya ejecución es necesario la acción coordinada de millones de bots", dijo en un comunicado.

"Cuando el gobierno critica una tasa de cambio, llamándola especuladora, que atenta contra el cubano, que ahoga la liquidez del cubano, que están pagados por el agencias para desequilibrar el gobierno cubano, y pasado unos días vienen con precios similares, evidencia una vez más que al final no le importa el pueblo cubano, sino ganar más dinero y ser ellos los ladrones de sombrero blanco", señaló en Facebook el profesor de la Universidad Central "Marta Abreu", de Las Villas, Jorge Armando Portal.

El médico Pedro Alexis Alfonso Cabrera, especialista en Angiologia y Cirugía Vascular en el Hospital Provincial "Dr. Antonio Luaces Iraola", de Ciego de Ávila, opinó que la medida es otra burla al pueblo. "Ellos crearon la inflación y la siguen alimentando con una tasa igual a la de elTOQUE, critican a esa página y repiten el mismo formato. Y lo más triste de todo es que seguimos con los mismos salarios míseros", dijo.

Al respecto, comentó con ironía la también doctora Yudith Escobar Bermúdez: "Es maravilloso, un médico especialista de segundo grado gana $14 dólares, y ese mismo médico, con 20 años de trabajo, segundo grado, en una 3ra especialidad, profesor auxiliar, $21. ¡¡¡ Somos ricos!!!".

La reforma, dijo en su comparecencia la presidenta del BCC, forma parte de un paquete de medidas financieras, comerciales y tributarias orientadas a mejorar la eficiencia económica y la operatividad del mercado cambiario oficial.



"Al escuchar a la señora presidenta del Banco Central de Cuba en su intervención "especial", se hace cada vez más claro que para quienes dirigen la economía cubana y la han conducido y la mantienen en el colapso que hoy sufre, siguen insistiendo en sostener tasas de cambio múltiples, lo cual es considerado un error de política económica en cualquiera de los textos básicos de Principios de Economía, porque segmenta los mercados; crea incentivos negativos y genera distorsiones -¿no es que las distorsiones es lo que se pretende corregir?", señaló el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo en un largo escrito sobre la medida.

El experto subraya que los segmentos que operan con tasas de cambio fijas sobrevaluadas, como en el caso de Cuba, "no actúan en un mercado real y, por tanto, sus decisiones económicas parten de un contexto irreal".

El nuevo esquema, en vigor desde este jueves, 18 de diciembre, contempla tres segmentos oficiales diferenciados:



El segmento 1 conserva una tasa fija de 1 USD = 24 CUP, y según el anuncio oficial estará destinada a operaciones estatales esenciales (medicamentos, combustibles, energía, canasta básica y transporte público), con la finalidad de "proteger a la población en bienes y servicios básicos".



El segmento 2 contempla una tasa fija de 1 USD = 120 CUP, dirigida a entidades estatales y mixtas con capacidad para generar ingresos en divisas a partir de sus exportaciones, con el fin de "incentivar sus operaciones y contribuir a la balanza comercial".



El segmento 3 introduce una tasa de cambio flotante, determinada por la oferta y demanda del mercado, aplicable a personas naturales y formas de gestión no estatal. Delgado Portal explicó que esta tasa será publicada diariamente por el BCC y tiene carácter temporal, con miras a una eventual "unificación cambiaria".

De Miranda desmontó los argumentos de la presidenta del BCC para explicar los tres segmentos de la nueva tasa de cambio oficial y se cuestionó las verdaderas intenciones detrás de la "reforma".



"¿Qué es lo que realmente pretenden? ¿Darle condiciones especiales a ciertos segmentos (GAESA entre ellos y seguramente sobre todo ellos) para que operen sus importaciones con una tasa de 1 X 24 que es insostenible para el país? ¿Y además, premiarlos con una tasa mejor cuando reporten ingresos por exportaciones? ", apuntó.

El experto, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra la dolarización de la economía cubana, calificó la medida como "un nuevo disparate" en política económica.



"Si realmente lo que pretenden es ofrecer bienes importados a un precio asequible para la población -porque ya sabemos que el sistema productivo está en bancarrota- lo mejor sería calcular el valor de dichas importaciones al nivel real al que está la divisa en el mercado (en un único mercado) y a partir de ahí determinar claramente cuales deberían ser las magnitudes y fuentes de los subsidios. Pero es absurdo, es un autoengaño inadmisible, creernos que porque ellos deciden que el dólar vale 24 pesos cubanos, el mercado lo aceptará. Así no funciona la economía, señora ministra-presidenta del BCC. Usted debería saberlo y el Consejo de Ministros también".

La dolarización parcial de la economía, opinó De Miranda, no mejorará las condiciones de vida del pueblo. Al contrario, profundizará las diferencias sociales al golpear al sector más pobre, el que no tiene acceso a las divisas.

"Mientras se dolariza parte del mercado, se le resta soberanía al peso cubano, la moneda nacional, que debería ser la única que circule dentro del país en TODAS las transacciones domésticas", concluyó.

El también economista Omar Everleny dijo a Martí Noticias que "la existencia de tasas múltiples en una economía es una gran distorsión y, precisamente, de lo que se trata es de eliminar distorsiones, entonces ahí hay ciertas contradicciones.

Everleny se cuestionó el modo en que el BCC dice obtener el valor de la tasa de cambio flotante: "Se dice que se sacó ese número basado en operaciones reales. Habría que ver, si no existe un mercado formal, de dónde saldrían esas operaciones reales y cómo se lograron. Eso, creo, es un tema pendiente".

Añadió que, si el tercer segmento está dirigido a las personas naturales, ya existe un tope, lo que generará nuevos problemas: "Le estás diciendo a las personas naturales que solo pueden cambiar 100 (...). Si eso es así, y siendo las remesas tan importantes, seguiría funcionando una cuarta tasa, que es la tasa del mercado informal". Por otro lado, los bancos carecen de efectivo. ¿Tendrán el suficiente para efectuar los cambios?, se preguntó el economista.

Mientras tanto, los cubanos hacen sus pronósticos de las consecuencias de esta nueva tasa flotante: "Con esta decisión el USD va a llegar a 1,000 pesos", dijo desde Morón, Ciego de Ávila, Maikel Lister Casas.