Cuba cerrará 2025 con la peor tasa de mortalidad infantil en años

La tasa de mortalidad infantil en Cuba cerrará 2025 en 9,7 por cada 1.000 nacidos vivos, un aumento significativo frente al 7,1 registrado el año anterior y que representa el peor resultado registrado en años.

"La cifra es una muestra del quiebre de uno de los indicadores que durante décadas el régimen utilizó como vitrina propagandística de su sistema de salud", cuestionó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El primer ministro Manuel Marrero dio a conocer la cifra durante una intervención ante el Parlamento, donde admitió el empeoramiento de este indicador. Aunque no ofreció datos actualizados sobre la mortalidad materna en 2025, cifras oficiales indican que esta aumentó 4,9 % en 2024 respecto al año previo.

Las autoridades presentaron los datos en el marco de un informe general sobre la situación demográfica y social del país, que también refleja una reducción sostenida de la población total y un acelerado envejecimiento.

Según las proyecciones oficiales, la proporción de adultos mayores pasará del 25,7 % al 36,4 %, mientras que la población en edad laboral se reducirá de 5,9 millones a 4,1 millones de personas.

Ese escenario, apuntó el ICLEP, "compromete aún más el futuro económico y social del país".

Cuba cerró 2024 con un récord negativo en el número de nacimientos. El año pasado nacieron 71.374 bebés, 19.075 menos que en 2023, lo que representa una caída del 21 %.

El más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indica que la población cubana descendió a 10.055.968 personas en 2023, lo que representa una reducción de al menos 10 % en cuatro años. Ahora las autoridades reconocen que la población en la isla podría descender a 7,7 millones en 2050.

El economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos había calculado que entre 2022 y 2023 la población se redujo en 18 %, hasta 8,62 millones de personas. El especialista calificó el fenómeno como una “crisis humanitaria”.