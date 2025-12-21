Economista cubano: El gobierno desinforma sobre la gravedad de la crisis agropecuaria

Getting your Trinity Audio player ready...

El economista cubano Pedro Monreal acusó al Gobierno de la isla de desinformar a la población sobre la magnitud real de la crisis agropecuaria, que calificó como más profunda y prolongada que la vivida durante el “Período Especial”, al tiempo que denunció un apagón estadístico reforzado que limita el acceso público a datos claves del sector.

Monreal señaló que, al cierre de 2025, las estadísticas agropecuarias oficiales más recientes corresponden a 2023, y precisó que el capítulo agropecuario del Anuario Estadístico de ese año fue publicado el 21 de enero de 2025. Según indicó, en el mejor de los casos, los datos de 2024 no estarían disponibles hasta enero de 2026.

El economista calificó como “extraña” la demora en la publicación de un capítulo que contiene únicamente indicadores físicos, como hectáreas y toneladas, los cuales —subrayó— son menos complejos de compilar que los indicadores de valor incluidos en otros apartados que sí se difunden con mayor rapidez.

Además del retraso, Monreal advirtió que las series estadísticas agropecuarias contienen información desactualizada, especialmente en lo referido al uso de la tierra, cuyos datos más recientes datan de 2017.

A su juicio, el punto culminante del "apagón informativo" ha sido la discontinuación de tres informes estadísticos clave: el reporte anual “Panorama. Uso de la tierra” y dos boletines trimestrales sobre indicadores del sector agropecuario y ventas de productos agrícolas.

Según Monreal, el atraso favorece un relato oficial centrado en la propaganda, que sustituye la evidencia cuantitativa por elementos anecdóticos. En ese sentido, sostuvo que las presentaciones oficiales han ido reemplazando la información sobre resultados concretos —como volúmenes de producción y comercialización de alimentos— por datos sobre tierras preparadas y sembradas, los cuales calificó como irrelevantes para evaluar la disponibilidad real de alimentos.

El economista agregó que incluso esa información sobre tierras suele presentarse en términos de variaciones anuales, destacando incrementos recientes o planificados, sin ofrecer series de mediano plazo que permitan dimensionar la gravedad de la crisis.

Monreal citó como ejemplo las exposiciones realizadas durante la mini-sesión del parlamento cubano celebrada el 18 de diciembre, las cuales —afirmó— se apoyaron en datos escasos y poco relevantes, insertados en un discurso que “reemplaza la evidencia por el folletín propagandístico”.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica. Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025 publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía cubana cerrará 2025 con una contracción del 1,5% del producto interno bruto (PIB),

Este dato sitúa a la isla entre las dos únicas economías de la región con retroceso en 2025, junto con Haití (2,3%).