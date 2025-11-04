Díaz-Balart recibe a representantes de varias generaciones de presos políticos cubanos

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista republicano Mario Díaz-Balart se reunió recientemente con representantes de varias generaciones de ex presos políticos cubanos.

El cubanoamericano divulgó en sus redes sociales imágenes de su encuentro con Ana Lázara Rodríguez, Ángel de Fana, Maritza Lugo, José Daniel Ferrer y el rapero ganador del Latin Grammy, Eliécer Márquez Duany, ‘El Funky’.

Díaz-Balart destacó que estas personas "compartieron con valor sus historias de persecución, encarcelamiento y resistencia bajo el régimen brutal y asesino de Cuba".

"Sus testimonios son un elocuente recordatorio del sufrimiento de más de 1.100 presos políticos que permanecen injustamente detenidos en Cuba", indicó el legislador.

En sus redes sociales, el político instó a la comunidad internacional a seguir exigiendo la libertad de los presos políticos cubanos y a mantenerse firme en su solidaridad con el pueblo cubano, "que será libre y recordará a quienes estuvieron a su lado", apuntó el legislador.

El apoyo de las naciones europeas

El cubanoamericano también informó sobre una reunión con nueve embajadores de la Unión Europea y varios jefes adjuntos de misión, en la que destacó "las prioridades del proyecto de ley de financiación para la Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, incluyendo la rendición de cuentas ante los países que votan en contra de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la ONU u otras organizaciones internacionales".

"Resulta contraproducente que Europa pida a los contribuyentes estadounidenses que financien su guerra contra Rusia mientras ayuda a financiar a adversarios de Estados Unidos como Cuba, un Estado patrocinador del terrorismo y un régimen que ha enviado a más de 20.000 mercenarios a luchar para Putin contra Ucrania, entre otras actividades malignas", afirmó el congresista.

Díaz Balart manifestó estar "especialmente agradecido" de naciones como Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, Argentina, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, "por rechazar la propaganda del régimen cubano en las Naciones Unidas y por solidarizarse con el pueblo cubano en su lucha por la libertad y con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos".