Ferrer anuncia iniciativa en respaldo a presos políticos cubanos

El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, exiliado hace apenas 10 días, anunció en Miami un proyecto para respaldar a familiares de presos políticos en Cuba, con ayudas monetarias, artículos y alimentos de primera necesidad, medicinas y recargas telefónicas.

“La intención es ampliar el apoyo a los presos políticos y a sus familiares, siempre priorizando a los más firmes y comprometidos, pero sin abandonar a ninguno que no haya traicionado la causa”, dijo el líder opositor en conversación con Martí Noticias.

Ferrer detalló que su equipo está considerando apoyar a activistas cubanos que promueven los derechos humanos y la democracia en la isla.

Diversas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil envían auxilio a los presos políticos en Cuba y a sus familiares, proporcionando apoyo legal, económico y humanitario, así como de divulgación y presión internacional a favor de los encarcelados.

“Sabemos que hay muchas organizaciones que están trabajando en las redes sociales, que buscan, consiguen y envían para Cuba dinero, medicinas, alimentos, pero en realidad no está siendo suficiente”, indicó Ferrer quien, desde su llegada a Estados Unidos, ha reiterado, una y otra vez, el valor de la unidad para lograr un cambio político en Cuba.

“Hay presos que reciben una ayuda que no satisface las necesidades que tienen en la prisión o no les alcanza para alimentar a sus hijos y a su familia, las personas que dependían de él y que, al terminar encarcelado, han quedado en situaciones muy difíciles. Por eso estamos estructurando los mecanismos necesarios para que la ayuda sea efectiva, suficiente y llegue a todos”.

La organización Prisoners Defenders actualizó a 1.185 el número total de prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, destacando que el régimen ataca “con especial dureza” a aquellos que asisten a manifestaciones pacíficas.

Ferrer informó que proporcionará la información de contacto de los familiares a todo el que " quiera ayudar a un preso político".